Σύγκρουση Δένδια – Τσαβούσογλου στην τηλεδιάσκεψη του ΝΑΤΟ: έφυγε εκνευρισμένος ο τούρκος υπ. Εξωτερικών

Ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ την Πέμπτη (παρά το γεγονός ότι η συνεδρίαση έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης), καθώς ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, δεν επέτρεψε στον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να επαναλάβει από το βήμα του Συμβουλίου το γνωστό ανθελληνικό του παραλήρημα για την κατάσταση στον Εβρο και τις ανυπόστατες κατηγορίες της τουρκικής προπαγάνδας εις βάρος της Ελλάδας για το Μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Νίκος Δένδιας ζήτησε τον λόγο και απαντώντας σε όσα απαράδεκτα είχε πει προηγουμένως ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ενημέρωσε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για τη «χωρίς προηγούμενο ενορχηστρωμένη επίθεση» που δέχθηκε στα σύνορά της η Ελλάδα, και την «παράλληλη εκστρατεία παραπληροφόρησης» από την πλευρά της Τουρκίας.

Αυτές οι μεθοδεύσεις, υπογράμμισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, καταστρατηγούν τις αξίες της Συμμαχίας.

Με αφορμή μάλιστα το αίτημα Τσαβούσογλου περί έμπρακτης στήριξης του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στο μέτωπο της Συρίας, ο κ. Δένδιας σχολίασε πως «όλοι οι σύμμαχοι δικαιούνται να ζητούν την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι οι ίδιοι θα τιμούν τις δεσμεύσεις τους».

Κατά τις ίδιες πηγές, ο κ. Τσαβούσογλου ζήτησε να προβεί σε δευτερολογία ως τελευταίος ομιλητής, αλλά με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη διαδικασία, σηκώθηκε εκνευρισμένος και αποχώρησε πριν από το κλείσιμο της τηλεδιάσκεψης από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

At @NATO Foreign Ministers Meeting held for the first time via VTC, evaluated fight against #COVID19 pandemic.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 2, 2020