Στρατηγική σύμπλευση Λευκωσίας–Ουάσινγκτον – τι συζήτησαν Ρούμπιο και Κόμπος

Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται πλέον σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, με το ενεργειακό σκέλος να αποκτά ξεχωριστή στρατηγική σημασία χάρη στην παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και ευρύτερα στην ελληνική.

Το πλαίσιο συνεργασίας 3+1 αποτέλεσε βασικό σημείο της συζήτησης μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο και Κωνσταντίνου Κόμπου, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τα επόμενα βήματα ενίσχυσής του και την πιθανότητα σύγκλησης συνεδρίασης σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, με πιθανή συμμετοχή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος χαρακτήρισε τη συζήτηση «ιδιαίτερα εποικοδομητική», επισημαίνοντας ότι καλύφθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από διμερή ζητήματα μέχρι εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.

Οπως είπε, η σχέση Κύπρου – ΗΠΑ διαθέτει σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια, στοιχεία που αποδεικνύουν το βάθος της συνεργασίας.

Αναφερόμενος στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, ο υπουργός τόνισε ότι αποτελούν «πυξίδα» για την κυπριακή εξωτερική πολιτική, ενώ και οι δύο πλευρές συμμερίζονται τη βούληση για ακόμη στενότερη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς.

Σε ό,τι αφορά τον Στρατηγικό Διάλογο, εξετάστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, καθώς και η δυνατότητα ενδιάμεσης αξιολόγησης. Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική μιας ειδικής τεχνοκρατικής συνάντησης με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ – ΜΠΕ από την Ουάσινγκτον, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος για το Κυπριακό λόγω της πολιτικής εμπειρίας που είχε αποκομίσει από την προηγούμενη θέση του, καθώς ως γερουσιαστής είχε καταθέσει από κοινού με τον Ρόμπερτ Μενέντεζ το νομοσχέδιο East Med Act.

Αναφορικά με την οπτική της Ουάσιγκτον, επαναβεβαιώθηκε η πάγια θέση των ΗΠΑ που στηρίζει το διαπραγματευτικό πλαίσιο που καθορίζεται αυστηρά στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η αμερικανική πλευρά εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για την επικείμενη προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θέτοντας στο τραπέζι συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν επενδύσεις, άμυνα, την προστασία αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Η Λευκωσία αναγνωρίζει ότι, παρά το μικρό της μέγεθος, η Προεδρία αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση του διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ, ο οποίος δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο.

«Από τη δική μας πλευρά, υπάρχει αυτή η βούληση και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι από αμερικανικής πλευράς εντοπίζονται τομείς όπου τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ μπορούν να συγκλίνουν εφόσον υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω διαλόγου, διαπραγμάτευσης και συζήτησης», τόνισε ο κ. Κόμπος.

Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι δύο πλευρές εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γάζα.

Από κυπριακής πλευράς, υπογραμμίστηκε ότι η Λευκωσία έχει ήδη αποδείξει την αξία της στις αμερικανικές προσπάθειες, τόσο στο ανθρωπιστικό σκέλος όσο και στο επόμενο στάδιο της ανοικοδόμησης.

Τέλος, συζητήθηκε η κατάσταση στη Συρία, με έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας και στην προστασία των μειονοτήτων, ιδίως των χριστιανικών κοινοτήτων.

