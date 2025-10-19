Στον αέρα η εκεχειρία στη Γάζα: Το Ισραήλ απάντησε σε επίθεση που δέχθηκε

Από μια κλωστή φαίνεται πως κρέμεται πλέον η εκεχειρία στη Γάζα, με το Ισραήλ να δέχεται επίθεση στη Ράφα και να απαντά με αεροπορικά πλήγματα στα νότια του θύλακα.

Ολα, σύμφωνα με τους Times of Israel, ξεκίνησαν με την επίθεση που σημειώθηκε κοντά στη Ράφα, όταν «ένοπλοι τρομοκράτες» επιτέθηκαν εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Σε απάντηση, οι IDF εξαπέλυσαν στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων στη Ράφα.

Οπως αναφέρουν οι Times of Israel, το περιστατικό φέρεται να αποτελεί τη νεότερη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς, η οποία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στρατιωτικά, παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό, ωστόσο φαίνεται πόσο εύθραυστη είναι η εκεχειρία και πόσο λεπτές οι ισορροπίες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News