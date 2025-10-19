133
Η Χαμάς εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη Γάζα, με το Ισραήλ να την κατηγορεί για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων | REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Κόσμος

Στον αέρα η εκεχειρία στη Γάζα: Το Ισραήλ απάντησε σε επίθεση που δέχθηκε

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές σε επίθεση από «ένοπλους τρομοκράτες» στη Ράφα

Protagon Team Protagon Team 19 Οκτωβρίου 2025, 12:59
Από μια κλωστή φαίνεται πως κρέμεται πλέον η εκεχειρία στη Γάζα, με το Ισραήλ να δέχεται επίθεση στη Ράφα και να απαντά με αεροπορικά πλήγματα στα νότια του θύλακα.

Ολα, σύμφωνα με τους Times of Israel, ξεκίνησαν με την επίθεση που σημειώθηκε κοντά στη Ράφα, όταν «ένοπλοι τρομοκράτες» επιτέθηκαν εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Σε απάντηση, οι IDF εξαπέλυσαν στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων στη Ράφα.

Οπως αναφέρουν οι Times of Israel, το περιστατικό φέρεται να αποτελεί τη νεότερη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς, η οποία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στρατιωτικά, παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό, ωστόσο φαίνεται πόσο εύθραυστη είναι η εκεχειρία και πόσο  λεπτές οι ισορροπίες.

