Στην πρώτη γραμμή ο Ζελένσκι: Επισκέφτηκε τα στρατεύματα στην Αβντίιφκα

Τα στρατεύματα στην πόλη Αβντίιβκα, στην ανατολική Ουκρανία, επισκέφθηκε την Τρίτη ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην περιοχή του Ντονιέτσκ, ο ουκρανός ηγέτης επισκέφθηκε τις θέσεις πρώτης γραμμής των ουκρανών υπερασπιστών της Αβντίιβκα, μιας από τις πρώτες πόλεις της χώρας στην οποία επιτέθηκαν οι δυνάμεις της Μόσχας μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 22 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους.

Η μάχη για τον έλεγχο της Αβντίιβκα μαίνεται σχεδόν αδιάκοπα έκτοτε, ενώ τον Μάρτιο ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για το σενάριο μιας «δεύτερης Μπαχμούτ» –πρόκειται για μια πόλη πέριξ της οποίας επίσης διεξάγονταν πολύμηνες συγκρούσεις, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Και οι δύο πόλεις του Ντονιέτσκ έχουν ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς των Ρώσων ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων τους τις έχει εγκαταλείψει.

Ο Ζελένσκι άκουσε αναφορές από στρατιωτικούς διοικητές για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης αυτό και παρασημοφόρησε στρατιώτες, προσέθεσε το γραφείο του.

«Εχω την τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες σας, για την υπεράσπιση του τόπου μας, της Ουκρανίας, των οικογενειών μας», δήλωσε ο ίδιος και ευχήθηκε στους στρατιώτες με τους οποίους συνομίλησε με αφορμή το Πάσχα και για τον ερχομό της νίκης. «Αυτό εύχομαι για κάθε Ουκρανό, αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας», προσέθεσε.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι Αντριι Γερμάκ, ο οποίος συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη, ισχυρίστηκε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του Κιέβου κατάφεραν να ακυρώσουν τα επιχειρησιακά σχέδια των Ρώσων για τον έλεγχδο της περιοχής.

«Η Αβντίιβκα είναι άλλη μια πόλη-φρούριο. Ο στρατός μας έχει ήδη ακυρώσει τα σχέδια του εχθρού για διάσπαση των άμυνων (μας) και προσώθησή του στα ανατολικά. Το επόμενο καθήκον είναι η αντιστροφή της κατάστασης και να τους πετάξουμε έξω από την Ουκρανία», ανέφερε συγκεκριμένα ο Γερμάκ σε σχετική ανάρτησή του.

Together with the President @ZelenskyyUa today in Donetsk region.

Avdiivka is another fortress city.

Our army has already broken the enemy's plans to break through the defenses and deepen in the East. The next task is to reverse the situation and throw them out of 🇺🇦. pic.twitter.com/tH3Ymv3B9N

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 18, 2023