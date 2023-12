Πυροβολισμοί στην Πράγα: 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Πανικός προκλήθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Πράγας στην Τσεχία, λόγω πυροβολισμών στο κτίριο που Πανεπιστημίου του Καρόλου όπου στεγάζονται η Φιλοσοφική και η Σχολή Καλών Τεχνών.

Ενας νεαρός -24χρονος φοιτητής του πανεπιστημίου όπως αποδείχτηκε- που έφερε όπλο με διόπτρα, άνοιξε πυρ και σκόρπισε τον θάνατο πριν αυτοκτονήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί είχε βρεθεί νεκρός ο πατέρας του.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 24 τραυματίες.

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πράγας ανέφερε νωρίτερα ότι υπάρχουν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, σύμφωνα με email που στάλθηκε προς τους φοιτητές από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Καρόλου. «Μην μετακινηθείτε…κλειδώστε τα γραφεία σας», ανέφερε το email.

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.

At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6

