Στα άκρα: Ο Τάιλερ των Aerosmith απαγόρευσε στον Τραμπ να χρησιμοποιεί τη μουσική του

Ο τραγουδιστής των Aerosmith, Στίβεν Τάιλερ, απαγόρευσε στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί το τραγούδι «Living on the Edge» στις καμπάνιες και την εκστρατεία του.

Οι δικηγόροι τού μουσικού ενημέρωσαν τον αμερικανό πρόεδρο για την απόφαση του καλλιτέχνη, υπενθυμίζοντάς του δύο ακόμα σχετικά αιτήματα του μουσικού από το 2015, που ο Τραμπ χρησιμοποιούσε τραγούδια των Aerosmith χωρίς την άδειά τους.

«Αν και έχω το δικαίωμα να χρησιμοποιώ το τραγούδι του Στίβεν Τάιλερ, εκείνος μου ζήτησε να μην το κάνω. Έχω ένα καλύτερο να παίξω στη θέση του!», είχε γράψει τότε ο Τραμπ στο Twitter.

Even though I have the legal right to use Steven Tyler’s song, he asked me not to. Have better one to take its place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2015

Συγκεκριμένα, το τραγούδι «Dream on», ακούστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2015 και ο Τάιλερ, με επιστολή του, δήλωσε ότι αποτέλεσε παραβίαση των πνευματικών του δικαιωμάτων.

Here is the cease and desist letter to Trump from Steven Tyler’s lawyers demanding that the Trump campaign refrain from playing Aerosmith music at rallies. Aerosmith has made this demand before according to this letter. pic.twitter.com/tWpOSO6tS5 — Jim Acosta (@Acosta) August 22, 2018

Σαν να μη συνέβη αυτό, συνεχίζοντας την επίθεσή του στον καλλιτέχνη, ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε και δεύτερο tweet στο οποίο υποστήριξε πως «ο Στίβεν Τάιλερ συγκέντρωσε περισσότερη δημοσιότητα για τον εαυτό του με αυτή την απαγόρευση προς εμένα, από όση είχε απολαύσει τα προηγούμενα δέκα χρόνια».

The scene in WV before Trump’s rally. Aerosmith’s “Livin’ on the edge” playing. pic.twitter.com/HW1qr9TBgE — Jim Acosta (@Acosta) August 21, 2018

«Το τραγούδι δεν αφορά την αντιπαράθεση Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων», έγραψε ο Τάιλερ σε ανακοίνωσή του. «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να χρησιμοποιεί τα τραγούδια μου χωρίς την άδειά μου. Η μουσική μου έχει σκοπό, δεν είναι για πολιτικές καμπάνιες και εκστρατείες. Παλεύω για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τους τραγουδοποιούς, πολύ πριν αναλάβει τα καθήκοντά της η συγκεκριμένη κυβέρνηση», σημείωσε ο Τάιλερ.

THIS IS NOT ABOUT DEMS VS. REPUB. I DO NOT LET ANYONE USE MY SONGS WITHOUT MY PERMISSION. MY MUSIC IS FOR CAUSES NOT FOR POLITICAL CAMPAIGNS OR RALLIES. PROTECTING COPYRIGHT AND SONGWRITERS IS WHAT I’VE BEEN FIGHTING FOR EVEN BEFORE THIS CURRENT ADMINISTRATION TOOK OFFICE. — Steven Tyler (@IamStevenT) August 22, 2018

Οι δικηγόροι του Τάιλερ κατηγορούν τον Τραμπ ότι δημιούργησε σκοπίμως την εσφαλμένη εντύπωση πως ο τραγουδιστής των Aerosmith είχε δώσει την άδειά του για τη μετάδοση. «Με τη χρήση τού ‘Living on the Edge’(Ζώντας στα άκρα), ο Τραμπ υπονοεί, ψευδώς, πως ο πελάτης μας υποστηρίζει την καμπάνια ή και την προεδρία του, όπως προκύπτει και από τη σύγχυση των φανατικών της μπάντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», υπογραμμίζουν οι συνήγοροι του Τάιλερ.

Steven Tyler orders Donald Trump to stop playing Aerosmith music at rallies https://t.co/LaKwQKL4li — The Guardian (@guardian) August 23, 2018

Σε κάθε περίπτωση, ο αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να συμμορφωθεί στο αίτημα του Τάιλερ, εντός των επόμενων 24 ωρών. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πράγματα θα φτάσουν ακόμα πιο κοντά στα άκρα, θα γίνουν ακόμα πιο… «ροκ». Κι εκεί, πια, ο Τάιλερ παίζει εντός «έδρας».

Ιστορία με νότες… απαγορευμένες

Αρνητική στάση απέναντι στον πολυεκατομμυριούχο υποψήφιο έχουν κρατήσει κι άλλοι καλλιτέχνες. Ο Μάικλ Στάιπ των R.E.M. τού απαγόρευσε τη χρήση του «It’s the End of the World as We Know It», ενώ αντίστοιχη ήταν η αντίδραση και του Νιλ Γιανγκ για το τραγούδι «Rockin’ in the Free World».

Δεν είναι η πρώτη φορά, πάντως, που ένας τραγουδιστής ή ένα συγκρότημα ζητούν από έναν υποψήφιο να σταματήσει να χρησιμοποιεί τραγούδια τους. Το πλέον γνωστό περιστατικό σημειώθηκε το 1984, όταν ο Μπρους Σπρίνγκστιν αρνήθηκε να επιτρέψει στον Ρόναλντ Ρίγκαν να χρησιμοποιήσει το κορυφαίο «Born in the USA».