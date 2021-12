Pfizer – BioNTech: Η τρίτη δόση εξουδετερώνει την Ομικρον

Η τρίτη δόση του εμβολίου αδρανοποιεί την παραλλαγή Ομικρον, ανακοίνωσαν την Τετάρτη Pfizer και BioNTech.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκαν οι δύο εταιρείες, οι τρεις δόσεις του εμβολίου τους κατά της Covi-19, είναι αποτελεσματικές και αδρανοποιούν την παραλλαγή Ομικρον.

JUST IN: Pfizer and BioNTech say 3 doses of their Covid vaccine are effective at neutralizing the omicron variant. @megtirrell reports. pic.twitter.com/m1LRXo9Jph

— CNBC (@CNBC) December 8, 2021