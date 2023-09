Ουκρανία: Τουλάχιστον 16 νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση

Τουλάχισςτον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Νωρίτερα, το Radio Svoboda είχε μεταδώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν την κεντρική αγορά της πόλης με αντιαεροπορικό σύστημα S-300.

Russia has carried out a terrorist attack on the central city market in Kostiantynivka in the Donetsk region.

16 people were killed, including 1 child. At least 20 people were injured.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/zkOkJkqkg4

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 6, 2023