Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν Οδησσό, Κίεβο και Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αργά την Πέμπτη μαζική επίθεση με drones εναντίον πολλών ουκρανικών πόλεων.

Στην Οδησσό, τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι και υπέστησαν ζημιές κτίριο κατοικιών και εμπορικό κέντρο. Την ώρα της επίθεσης, βρισκόταν στην πόλη, και μάλιστα σε σύσκεψη με τον κυβερνήτη, ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ.

Οπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, Ολεχ Κίπερ, σε ανάρτησή του στο Telegram, σημειώθηκαν πλήγματα σε τρεις περιοχές της Οδησσού τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, ενώ διεκόπη το ρεύμα σε τρεις συνοικίες της ιστορικής πόλης στη Μαύρη Θάλασσα.

The goal of Russia’s massive attack on Odesa last night seems to be shopping centers.

All footage of ruins today is of shopping areas and apartment buildings.

pic.twitter.com/ze2R7XqP5p

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 21, 2025