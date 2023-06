Ουκρανία: Νεκροί και τραυματίες από πυραυλική επίθεση στο Κραματόρσκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42 τραυματίστηκαν από ρωσικούς πυραύλους που έπληξαν την Τρίτη το κέντρο της πόλης Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με απολογισμό της αστυνομίας.

Ο Γεβγκέν δειπνούσε μαζί με φίλους στο «Ria Pizza» όταν χτυπήθηκε το εστιατόριο. Εμφανώς σοκαρισμένος και καλυμμένος από σκόνη, δήλωσε σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων πως «υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι… Είναι παιδιά κάτω από τα συντρίμμια».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιγκόρ Κλιμένο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram πως ένας 15χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια του εστιατορίου και συμπλήρωσε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι ένα βρέφος ηλικίας λίγων μηνών.

Εξω από το βομβαρδισμένο εστιατόριο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες και να αναζητούν επιζώντες.

The Russian army has launched two missile attacks on the city of #Kramatorsk in Donetsk region, the head of the Ukrainian presidential office, Andriy Yermak, has said.

One missile hit a restaurant in the central part of the city, the second hit a restaurant in the village of… pic.twitter.com/oy3q8vWL7e

— NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2023