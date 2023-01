Οργή στην Τουρκία για το κάψιμο του Κορανίου σε συγκέντρωση στη Σουηδία

Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε το Σάββατο ο σουηδός πρεσβευτής στην Άγκυρα, μετά την καύση του ιερού για τους Μουσουλμάνους βιβλίου του Κορανίου κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Στοκχόλμη.

Οι σουηδικές Αρχές έδωσαν άδεια στον ακροδεξιό Ράσμους Παλουντάν να οργανώσει το Σάββατο συγκέντρωση μπροστά από την πρεσβεία της Τουρκίας στην Στοκχόλμη, στη διάρκειά της οποίας είχε γίνει γνωστό πως «θα κάψει το κοράνι», όπως και έκανε.

Anti-Islam far-right extremist Rasmus Paludan burned a copy of the Holy Quran in front of the #Turkish embassy in Stockholm, also displaying caricatures of Prophet Muhammad.

▪️It remains a mystery, why #Sweden continues to deliberately provoke #Türkiye.

— EHA News (@eha_news) January 21, 2023