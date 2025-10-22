Οργή στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτύπησαν νηπιαγωγείο με 48 παιδιά

Μετά από μία ακόμα εφιαλτική νύχτα για την Ουκρανία, με μαζικές ρωσικές επιθέσεις και νεκρούς στο Κίεβο και άλλες πόλεις, η Μόσχα δεν δίστασε να πλήξει, το πρωί της Τετάρτης, ένα νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο, την ώρα που 48 παιδιά βρίσκονταν στις τάξεις του.

Από την επίθεση, που προκάλεσε οργή στη χώρα, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν επτά, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

Σε ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε ότι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν σώα όλα τα νήπια, από το κτίριο που υπέστη μεγάλες ζημιές.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

«Δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε έναν παιδικό σταθμό».

Ο ουκρανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα μείνει αναπάντητο το χτύπημα των Ρώσων: «Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες μπορούν να τιμωρηθούν μόνο με τη βία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Instead of a thousand words. Rescuers taking kids to safety after a Russian attack on a daycare in Kharkiv. During the attack, the children were brought to a shelter in the basement of the daycare. https://t.co/VesXcHmKwl pic.twitter.com/joxlVfsf2n — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 22, 2025

