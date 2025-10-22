253
Οργή στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτύπησαν νηπιαγωγείο με 48 παιδιά

Ρωσικό drone έπληξε το κτίριο, το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που τα νήπια βρίσκονταν μέσα στις αίθουσες. Διασώστες τα απομάκρυναν με ασφάλεια. Ενας νεκρός και επτά τραυματίες. Οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες μπορούν να τιμωρηθούν μόνο με τη βία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Πυροσβέστες απομακρύνουν τα παιδιά από τον παιδικό σταθμό στο Χάρκοβο
Μετά από μία ακόμα εφιαλτική νύχτα για την Ουκρανία, με μαζικές ρωσικές επιθέσεις και νεκρούς στο Κίεβο και άλλες πόλεις, η Μόσχα δεν δίστασε να πλήξει, το πρωί της Τετάρτης, ένα νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο, την ώρα που 48 παιδιά βρίσκονταν στις τάξεις του.

Από την επίθεση, που προκάλεσε οργή στη χώρα, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν επτά, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

Σε ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε ότι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν σώα όλα τα νήπια, από το κτίριο που υπέστη μεγάλες ζημιές.

«Δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε έναν παιδικό σταθμό».

Ο ουκρανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα μείνει αναπάντητο το χτύπημα των Ρώσων: «Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες μπορούν να τιμωρηθούν μόνο με τη βία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

