Οργή στην Ισπανία για τη νέα ρατσιστική επίθεση κατά του Βινίσιους

Καταγγελία στο γραφείο του Γενικού Εισαγγλέα της Ισπανίας κατέθεσε τη Δευτέρα η Ρεάλ Μαδρίτης, αναφορικά με τα ρατσιστικά συνθήματα οπαδών της Βαλένθια σε βάρος του Βινίσιους, στον αγώνα των δύο ομάδων στο «Μεστάγια» την Κυριακή.

Ο σύλλογος της πρωτεύουσας χαρακτηρίζει τις συμπεριφορές αυτές ως «έγκλημα μίσους», ενώ γνωστοποιεί επίσης την πρόθεσή του να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, όταν η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Βινίσιους Τζούνιορ, της Ρεάλ Μαδρίτης, κατήγγειλε πως «η Λα Λίγκα ανήκει στους ρατσιστές», μετά τα ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος του στο ματς με τη Βαλένθια.

«Το πρωτάθλημα, που κάποτε ανήκε στον Ροναλντίνιο, τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο και τον Μέσι, σήμερα ανήκει στους ρατσιστές», έγραψε ο ίδιος στο Instagram.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά, ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη. Ο ρατσισμός είναι η κανονικότητα στη La Liga. Ο ανταγωνισμός το θεωρεί φυσιολογικό, η Ομοσπονδία το ίδιο και οι αντίπαλοι το ενθαρρύνουν. Ενα υπέροχο έθνος, το οποίο με καλωσόρισε και εγώ το αγαπώ, αλλά που συμφώνησε να εξαγάγει την εικόνα της ρατσιστικής χώρας στον κόσμο. Λυπάμαι για τους Ισπανούς που διαφωνούν, όμως σήμερα στη Βραζιλία η Ισπανία είναι γνωστή ως χώρα ρατσιστών», ανέφερε.

«Και, δυστυχώς, για οτιδήποτε συμβαίνει κάθε εβδομάδα, εγώ δεν έχω άμυνα. Συμφωνώ. Ομως, είμαι δυνατός και θα συνεχίσω έως τέλους κόντρα στους ρατσιστές. Ακόμη κι αν το κάνω μακριά από εδώ», τόνισε.

View this post on Instagram



Το χρονικό

Στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων άρχισαν να επιτίθεται με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς προς τον Βραζιλιάνο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος ζητούσε επίμονα την απομάκρυνση ενός εκ των δραστών, απειλώντας να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μάλιστα υπέδειξε τον οπαδό που τον έβριζε με ρατσιστικό τρόπο και στη συνέχεια οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης πήγαν να αναφέρουν τα γεγονότα στον διαιτητή.

⚠️ Inaceitável! Vinícius Júnior sofre mais um caso de racismo em jogo na Espanha

Partida do Real Madrid foi interrompida no 2º tempo após parte da torcida do Valencia chamar o atacante brasileiro de “macaco”.

Leia: https://t.co/gvLZkjkVV4 pic.twitter.com/eM666U90hZ

— Metrópoles (@Metropoles) May 21, 2023