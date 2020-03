Ο Τραμπ κήρυξε τις ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με φόντο την εξάπλωση των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Οπως ανέφερε σε διάγγελμά του, προχώρησε στην κίνηση αυτή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες επιβράδυνσης της εξάπλωσης του ιού.

Ειδικότερα ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως 50 δισεκατομμύρια δολάρια καθίστανται διαθέσιμα σε Πολιτείες για την καταπολέμηση του ιού.

Επίσης, ζήτησε από κάθε νοσοκομείο στη χώρα να ενεργοποιήσει το σχέδιο επείγουσας προετοιμασίας και διέταξε κάθε Πολιτεία να στήσει έκτακτα επιχειρησιακά κέντρα.

Τα αμερικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών (CDC) είχαν ανακοινώσει, νωρίτερα την Παρασκευή, ότι έχουν καταγραφεί 1.678 κρούσματα του νέου κορονοϊού, μια αύξηση 414 κρουσμάτων σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό τους, και ότι ο αριθμός των θανάτων από τη νόσο ανέβηκε στους 41.

Με την κήρυξη έκτακτης, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκτά επιπλέον εξουσία ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ώστε να μπορεί να διοχετεύει πόρους μεταξύ των Πολιτειών και των τοπικών κυβερνήσεων.

Οι πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου έρχονται την ώρα που η μία μετά την άλλη, οι Πολιτείες στις ΗΠΑ παίρνουν μέτρα στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την πανδημία του κορονοϊού.

Μέσα στην εβδομάδα, η Νέα Υόρκη έβγαλε την εθνοφρουρά στους δρόμους, προκειμένου να περιορίσει τα κρούσματα, ενώ και η πολιτεία της Ουάσινγκτον κηρύχθηκε χθες, Πέμπτη, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σήμερα, Παρασκευή, ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Ραλφ Νόρταμ, ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων για διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων ως μέτρο πρόληψης από τη διασπορά του κορονοϊού.

BREAKING: Pres. Trump declares national emergency.

— Opens up to $50 billion for states, territories and localities.

— Calls for states to set up emergency centers.

— Calls on hospitals to activate emergency preparedness plans.

— Confers new authorities to HHS secretary. pic.twitter.com/AMLe2eOjWX

— ABC News (@ABC) March 13, 2020