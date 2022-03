Ο Πούτιν έκλεισε και το Instagram

Instagram τέλος στη Ρωσία, καθώς με απόφαση της Roskomnadzor (της υπηρεσίας λογοκρισίας του Πούτιν), το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπήκε και επισήμως στη λίστα των ιστοτόπων «περιορισμένης πρόσβασης», μαζί με το Facebook, το Twitter και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης που φιλοξενούν επικριτικά σχόλια και αναρτήσεις για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show #Instagram is now restricted in #Russia across multiple providers; the popular social network has been banned by internet regulator Roskomnadzor after similar measures taken against Twitter and Facebook

📰 Report: https://t.co/1JIs5peFeO pic.twitter.com/ICunkqkhXF

— NetBlocks (@netblocks) March 13, 2022