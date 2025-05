Ο Μασκ αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο με ένα χρυσό κλειδί και… μαυρισμένο μάτι [βίντεο]

Το εγκώμιο του Ελον Μασκ έπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν οι δύο άνδρες, με αφορμή την αποχώρηση του CEO της Tesla από την αμερικανική κυβέρνηση. «Δεν φεύγει στην πραγματικότητα, θα είναι κοντά μας, θα επιστρέφει συχνά», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος .

«Εχει κάνει εξαιρετική δουλειά», ανέφερε κατά τη διάρκεια της κοινής τους εμφάνισης στο Οβάλ Γραφείο, υποστηρίζοντας ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη έφερε «κολοσσιαία αλλαγή» στην Ουάσινγκτον και καταδίκασε «τις σκανδαλώδεις επιθέσεις και τις συκοφαντίες και τα ψέματα» σε βάρος του.

Μαζί υλοποιήσαμε ένα σαρωτικό πρόγραμμα, που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, πρόσθεσε ο Τραμπ και επισήμανε ότι οι αλλαγές καμιά φορά παίρνουν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν και να φέρουν αποτελέσματα, «εμείς όμως τις αρχίσουμε». Αυτό που κάνουμε θα λειτουργεί καλά για 30 χρόνια, σχολίασε.

Κλείνοντας όσα είχε να πει, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στον Ελον Μασκ «ένα πολύ σπέσιαλ δώρο για πολύ σπέσιαλ ανθρώπους» που ήταν ένα χρυσό κλειδί μέσα σε ένα ξύλινο κουτί.

Ο Μασκ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι η αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο δεν σηματοδοτεί το τέλος του προγράμματος DOGE (Department of Government Efficiency – Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας) και ότι μεγάλο μέρος της ομάδας του για τη μείωση δαπανών θα παραμείνει στη θέση του, ενώ ο ίδιος θα συνεχίσει να παρέχει συμβουλές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος πως «με την πάροδο του χρόνου» το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας θα φτάσει τον στόχο του για εξοικονόμηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, όπως είχε υποσχεθεί.

Τέλος, σχετικά με το δημοσίευμα των New York Times για τη χρήση σκληρών ναρκωτικών από τον Μασκ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας με τον Τραμπ, ο Μασκ ρώτησε «οι New York Times; Ας το αφήσουμε».

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε μια εμφανής μελανιά στο δεξί του μάτι του Μασκ, που δεν ξέφυγε από την προσοχή των δημοσιογράφων. Όταν τον ρώτησαν πώς τραυματίστηκε, εκείνος απάντησε ότι «σαχλαμάριζε» με τον γιο του, τον Χ. «Και του είπα, άντε λοιπόν, χτύπα με στο πρόσωπο. Και εκείνος το έκανε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη. «Ο Χ το έκανε αυτό; Ο Χ θα μπορούσε να το κάνει. Αν τον ξέρατε…»

Όταν τον ρώτησαν πρώτη φορά για τη μελανιά, ο Μασκ προσπάθησε να την υποβαθμίσει, με το σύνηθες αινιγματικό χιούμορ του. «Δεν ήμουν κάπου κοντά στη Γαλλία» σχολίασε, αναφερόμενος στο πρόσφατο επεισόδιο του γαλλικού προεδρικού ζεύγους.

Ο Μασκ είπε ότι δεν πόνεσε ιδιαίτερα όταν δέχτηκε τη γροθιά του παιδιού, όμως αργότερα το μάτι του μελάνιασε.

Zoom in on @elonmusk. Am I the only one who seen the bruised eye. I hope he’s ok! pic.twitter.com/8UY1h36HEH

— Austin (@SimObjReality) May 30, 2025