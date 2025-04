O ακρωτηριασμένος Αζούρ φωτογραφία της χρονιάς

Η συγκλονιστική φωτογραφία της με τον τίτλο «Mahmoud Ajjour, Aged Nine» αναδείχθηκε, τελικά, World Press Photo of The Year για το 2025. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη τιμή, κατά τη διάρκεια τελετής (στο Αμστερνταμ την Μεγάλη Πέμπτη) η παλαιστίνια αυτοδίδακτη φωτορεπόρτερ ονόματι Σαμάρ Αμπού Ελουφ δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη.

Τον τίτλο της World Press Photo of The Year διεκδίκησε επίσης η φωτογραφία «Night Crossing» του αμερικανού φωτορεπόρτερ Τζον Μουρ (Getty Images). Απεικονίζει ένα τσούρμο παράτυπους κινέζους μετανάστες οι οποίοι μόλις έχουν καταφέρει να περάσουν στην αμερικανική επικράτεια από το Μεξικό και προσπαθούν να ζεσταθούν μέσα στη νύχτα και υπό βροχή.

Υποψήφια World Press Photo of The Year ήταν και η φωτογραφία «Droughts in the Amazon Αμαζον» του μεξικανού Μουσούκ Νόλτε: ένας νεαρός άνδρας πηγαίνει φαγητό στη μητέρα του που ζει σε ένα χωριό στην πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας. Κάποτε ο προορισμός του ήταν προσβάσιμος με βάρκα, πλέον, όμως, υποχρεούται να διανύσει 2 χιλιόμετρα με τα πόδια κατά μήκος της ξερής κοίτης του ποταμού Σολιμόες.