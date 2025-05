Ντε Νίρο κατά του Τραμπ από τις Κάννες: «Είναι παγκόσμια απειλή»

Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ύστερα από μια σύντομη περίοδο αποχής, επανήλθε στην έντονη δημόσια κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά από τις Κάννες, κατά τη διάρκεια της βράβευσης του με τον Χρυσό Φοίνικα στην τελετή έναρξη του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Οπως μετέδωσε ο Guardian, ο διάσημος ηθοποιός χαρακτήρισε τον αμερικανό πρόεδρο «παγκόσμια απειλή» και συνέχισε: «Στη χώρα μου, αγωνιζόμαστε με όλη μας τη δύναμη για τη δημοκρατία που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένη. Αυτό μας επηρεάζει όλους εδώ, γιατί η τέχνη είναι το καμίνι που ενώνει τους ανθρώπους – όπως απόψε. Η τέχνη αναζητά την αλήθεια. Η τέχνη αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα. Γι’ αυτό η τέχνη είναι απειλή».

Καθώς το χειροκρότημα αντηχούσε στην Grand Lumière, τη μεγαλύτερη αίθουσα προβολών των Καννών, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο συνέχισε: «Γι’ αυτό είμαστε απειλή για αυταρχικούς και φασίστες. Ο αμερικανός πρόεδρος, ένας αμόρφωτος και άξεστος τύπος, διόρισε τον εαυτό του επικεφαλής ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς μας , του Kennedy Center. Έχει περικόψει τη χρηματοδότηση για τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την παιδεία»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ πριν από δέκα ημέρες για τα σχέδια τους να επιβάλει δασμό 100% στις ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ.

«Δεν μπορείς να βάλεις τιμή στη δημιουργικότητα», είπε ο Ντε Νίρο, «αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, μπορείς να της βάλεις δασμό. Φυσικά, αυτό είναι απαράδεκτο. Όλες αυτές οι επιθέσεις είναι απαράδεκτες. Και δεν είναι μόνο ένα αμερικανικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Οπως μια ταινία, δεν μπορούμε απλώς να την παρακολουθούμε. Πρέπει να δράσουμε -και πρέπει να δράσουμε τώρα».

Ολοκλήρωσε την ομιλία του με ένα κάλεσμα για άμεση δράση: «Χωρίς βία, αλλά με πάθος και αποφασιστικότητα. Ήρθε η ώρα, όλοι όσοι νοιάζονται για την ελευθερία να οργανωθούν, να διαμαρτυρηθούν. Και όταν έρθουν οι εκλογές, να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν. Απόψε, και για τις επόμενες 11 ημέρες, δείχνουμε τη δύναμη και τη δέσμευσή μας γιορτάζοντας την τέχνη σε αυτό το ένδοξο φεστιβάλ».

Και έκλεισε με το ιστορικό σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης: Liberté, Égalité, Fraternité (Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη).

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο απένειμε το βραβείο στον 81χρονο ηθοποιό για τη συνολική προσφορά του, λίγο πριν από την προβολή της εναρκτήριας ταινίας, της γαλλικής κωμωδίας Partir Un Jour. Ο Ντε Νίρο είχε διατελέσει πρόεδρος της κριτικής επιτροπής το 2011 και είναι σταθερή παρουσία στην Croisette εδώ και δεκαετίες.

Μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του έχουν κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ, όπως οι Mean Streets του Μάρτιν Σκορσέζε το 1973 και το Once Upon a Time in America του Σέρτζιο Λεόνε το 1984.

Το φετινό Φεστιβάλ Καννών έχει ξεκινήσει με έντονο πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Η καταδίκη και η ποινή φυλάκισης του Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση, ανακοίνωση που έγινε την Τρίτη, κυριάρχησε στις πρώτες συζητήσεις της ημέρας.

Κατά τη συνέντευξη τύπου της κριτικής επιτροπής, η πρόεδρος Ζιλιέτ Μπινός σχολίασε: «Δεν είναι τέρας. Είναι ένας άνθρωπος που έχασε την αίγλη του, λόγω πράξεων που εξετάστηκαν από τη Δικαιοσύνη. Ο πρωταγωνιστής μιας ταινίας είναι για μένα ένας βασιλιάς. Αλλά το ιερό βρίσκεται στη δημιουργία, στην υποκριτική , κι αυτό δεν είναι πια ιερό… Η εξουσία έχει πλέον αλλάξει χέρια».

Παράλληλα, εργαζόμενοι του φεστιβάλ διαμαρτυρήθηκαν ξανά στην τελετή έναρξης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με την υποστήριξη της συνδικαλιστικής συλλογικότητας Sous les écrans la dèche, ζητούν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της ασφάλισης, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες για τους εποχικούς και ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News