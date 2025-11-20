Νέος τουρκικός «τσαμπουκάς» στο Αγαθονήσι και προειδοποιητικά πυρά από το Λιμενικό

Σοβαρό επεισοδο με χρήση προειδοποιητικών πυρών από στελέχη του Λιμενικού, σημειώθηκε το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου στο Αγαθονήσι, όταν τουρκικό αλιευτικό που βρισκόταν παράνομα εντός των χωρικών μας υδάτων επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λ.Σ.

Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, όλα άρχισαν τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου, όταν δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία μάλιστα δύο σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής.

Επιτόπου έσπευσεαν τρία περιπολικά σκάφη του Λ.Σ. προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών.

Οι λιμενικοί προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα τουρκικά σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, το ένα από τα αλιευτικά εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των σκαφών του Λιμενικού και τότε το πλήρωμα του περιοπολικού προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής.

Αμέσως μετά, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα χωρικά μας ύδατα και ένας ακόμη «τσαμπουκάς» των γειτόνων στο Αιγαίο πήρε τέλος.

