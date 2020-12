Μητσοτάκης στη Σύνοδο για την Τουρκία: Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda -οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται- ήταν οι τρεις λέξεις με τις οποίες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε να κλείσει τη δήλωσή του προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο Πρωθυπουργός έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας των «27» αναφορικά με τη στάση τους έναντι της Αγκυρας, υπενθυμίζοντας ότι «στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου αποφασίσαμε ότι σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει τις προκλήσεις, θα υπάρξουν συνέπειες».

«Ορίσαμε από κοινού ότι η ημερομηνία θα ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τώρα θα φανεί αν ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι. Pacta sunt servanda», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Οσον αφορά εξάλλου το βέτο Ουγγαρίας και Πολωνίας στην έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτίμησή του ήταν πως «η πρόταση για συμβιβασμό που έχει, γίνει βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση και η εκκρεμότητα θα λήξει σήμερα».

«Η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει από τις πρώτες χώρες το δικό της σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα χρήματα», τόνισε, «πρέπει να πέσουν στις πραγματικές οικονομίες ΕΕ το συντομότερο δυνατό».

Greek PM K. Mitsotakis says that at today's EU Council, the EU's credibility is at stake, implying that sanctions must imposed against #Turkey as agreed in the previous #euco. His closing statement was in Latin: Pacta sunt servanda.#Greece #Eastmed@kmitsotakis @PrimeministerGR pic.twitter.com/J7i9PupoTp

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) December 10, 2020