Μια φουτουριστική κλειδαρότρυπα συνδέει Δουβλίνο με Νέα Υόρκη

Καθώς κινούνται στους δρόμους του Δουβλίνου, οι Ιρλανδοί «χαζεύουν» τις ζωές των Νεοϋορκέζων, οι οποίοι με τη σειρά τους φλερτάρουν -με τα μάτια και τη γλώσσα του σώματος- με γοητευτικές δουβλινέζικες υπάρξεις.

Όλα αυτά μέσω μιας «πύλης» που έχει εγκατασταθεί στις δύο πόλεις και επιτρέπει τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Η φουτουριστική εγκατάσταση, όπως αναφέρει το euronews, παρέχει ζωντανή ροή όλο το 24ωρο μεταξύ των δύο προορισμών, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των Δουβλινέζων, των Νεοϋορκέζων και των επισκεπτών των δύο πόλεων.

Οι πύλες είναι τοποθετημένες στη διάσημη οδό O’Connell του Δουβλίνου και στην περιοχή Flatiron της Νέας Υόρκης, ενώ υπάρχουν σχέδια για σύνδεση κι άλλων πόλεων στο μέλλον.

Το Δουβλίνο πρόκειται να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Πόλη Εξυπνου Τουρισμού για το 2024.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνδέσουμε το Δουβλίνο με τη Νέα Υόρκη, με την οποία έχουμε βαθύ ιστορικό και πολιτιστικό δεσμό», είπε ο δήμαρχος του Δουβλίνου, μετά το άνοιγμα της πύλης.

«Από τον Ιούλιο το Dublin Portal θα συνδέεται επίσης με άλλους παγκόσμιους προορισμούς πόλεων στην Πολωνία, τη Βραζιλία και τη Λιθουανία».

