Με άλμα από ελικόπτερο το μήνυμα Φλώρου στον Ερντογάν: «Τη νύχτα είμαστε καλύτεροι!» [εικόνες]

Εντυπωσιακές εικόνες από το Θαλάσσιο Αλμα Στατικού Ιμάντα που έκανε από ελικόπτερο Chinook CH-47D, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μαζί με τους διοικητές και προσωπικό της νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) στη Νέα Πέραμο, έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

«Η ημέρα ξεκίνησε πολύ καλά! Είμαστε πολύ καλύτεροι την νύχτα! Sky is the Limit», ήταν το μήνυμα του Αρχηγού στη σχετική του ανάρτηση, προς απάντηση της μονότονης επανάληψης του «θα έρθουμε μία νύχτα ξαφνικά» από τον πρόεδρο Ερντογάν και τους υπουργούς του στη γείτονα.

📌Νέα Πέραμος

Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων Θαλάσσιο Άλμα Στατικού Ιμάντα από CHINOOK μαζί με τους 🇬🇷 Commandos της #ΔΕΠ του #ΓΕΕΘΑ Η ημέρα ξεκίνησε πολύ καλά!

Είμαστε πολύ καλύτεροι την νύχτα! Sky is the Limit pic.twitter.com/AqsUWTJNln — GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) December 15, 2022

Ακολούθως ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών του Στρατοπέδου, καθώς και για την πορεία της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων εξειδικευμένων κλιμακίων συντήρησης εξοπλισμού των Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Την Τετάρτη σε μία ακόμη κίνηση που δείχνει να ενοχλεί τους γείτονες στην άλλη πλευρά του Αγαίου, ο στρατηγός Φλώρος είχε συνάντηση με τον Αρχηγό Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ (USA Chief of Staff of the Army) στρατηγό Τζέιμς ΜακΚόνβιλ, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα την χώρα μας κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση.

Ηταν μάλιστα η δεύτερη συνάντησή τους μέσα στο 2022 μετά από εκείνη κατά την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις ΗΠΑ, τον περασμένο Ιούλιο.

Στην ατζέντα, θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τρέχουσες προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας, στις δυσμενείς συνέπειες του αναθεωρητισμού και στις επιπτώσεις του σε ότι αφορά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία για την αρχιτεκτονική Αμυνας και Ασφάλειας του Ευρωατλαντικού χώρου.

Αναφέρθηκαν επίσης στην στενή Στρατιωτική Συνεργασία Ελλάδος και ΗΠΑ η οποία εμβαθύνεται συνεχώς με δραστηριότητες επιχειρησιακής συνεργασίας και συνεκπαίδευσης, διαρκώς ενισχυόμενες τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά στο πλαίσιο της Επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [Mutual Defence Cooperation Agreement (MDCA)] μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και της Εφαρμοστικής Διευθέτησής της [Implementing Arrangement (IA)], που υπεγράφη την 01 Νοεμβρίου 2021,

Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογραμμισε τον σημαντικό ρόλο των υποδομών του Βόλου, της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως προς την παροχή σημαντικών διευκολύνσεων στις Ενοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγάς του, με την Ελλάδα -οπως επανέλαβε- να αποτελεί διαχρονικά έναν αξιόπιστο εταίρο και σύμμαχο.

Τέλος, αναφέρθηκε στις συνεργασίες και πολυμερείς πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η Ελλάδα σε στρατιωτικό επίπεδο με όλες τις Χώρες των Βαλκανίων, καθώς και με τις περισσότερες Αραβικές Χώρες και με το Ισραήλ, όπως και στην σύναψη αμυντικής συμφωνίας στρατηγικής σημασίας με την Γαλλία, οι οποίες -όπως τονίστηκε- στο σύνολό τους προάγουν την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πέραν αυτής.

