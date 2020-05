Ματ Ντέιμον: Ο Λίο Βαράντκαρ είναι «ζόρικος»

«Εχετε έναν ζόρικο και σκληρόπετσο υπηρεσιακό πρωθυπουργό».

Αυτό υποστήριξε ο Ματ Ντέιμον για τον Λίο Βαράντκαρ, τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και πτυχιούχο ιατρικής, ο οποίος εργάζεται στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας μια φορά την εβδομάδα για όσο διαρκεί η πανδημία του κορονοϊού.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Spin 1038 χαρακτήρισε τον Βαράντκαρ με την λέξη «badass» και συμπλήρωσε:

«Εχετε έναν πρωθυπουργό που πηγαίνει στο νοσοκομείο και εργάζεται προσωπικά, είναι σε άλλο επίπεδο ο άνθρωπος».

Ο Βαράντκαρ, ο οποίος είχε πάρει πτυχίο ιατρικής από το πανεπιστήμιο Τρίνιτι του Δουβλίνου το 2003, αξιολογεί τηλεφωνικά τα συμπτώματα ασθενών που έχουν εκτεθεί.

«Πολλά μέλη της οικογενείας του και φίλοι του εργάζονται στον τομέα της υγείας», εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του τις προάλλες. «Θέλει να βοηθήσει, έστω και λίγο», πρόσθεσε.

Ο Βαράντκαρ ασκούσε την ιατρική για επτά χρόνια πριν την εγκαταλείψει για την πολιτική.

Οσο για τον Ντέιμον, ανυπομονεί να γυρίσει στο σπίτι του στο Λος Αντζελες, αν και όπως λέει, «φοβάται για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας».

Ο ηθοποιός έχει… ξεμείνει εδώ και δυο μήνες στην Ιρλανδία.

Τον Μάρτιο, ο Ντέιμον έφτασε στο χωριό Ντάλκι της Ιρλανδίας, για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, «The Last Duel», που σταμάτησαν απότομα, λόγω της εξάπλωσης του ιού.

Ο Ντέιμον προτίμησε να μείνει στην Ιρλανδία, μαζί με την σύζυγο του, Λουσιάνα Μποζάν Μπαρόζο και τις τρεις κόρες του, Ιζαμπέλα 13 ετών, Γκία 11 ετών και Στέλα 9 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, ο αστέρας του Χόλιγουντ έχει επανειλημμένως θεαθεί να κυκλοφορεί στους δρόμους, τόσο στο Ντάλκι όσο και στο γειτονικό χωριό, Κιλίνι, με φωτογραφίες του, να έχουν κάνει τον γύρο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ντόπιοι μάλιστα δεν δίστασαν να τον βαφτίσουν με το ιρλανδικό όνομα, «Ματ Ο′ Ντέιμον».

Το Ντάλκι, είναι προάστιο του Δουβλίνου, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων και αποτελεί τουριστικό προορισμό, καθώς φημίζεται για τις μαγευτικές παραλίες του.

Looks like Matt Damon is really here. Is this a movie we are in. Help 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/EAv36fRqPe

— Doug Leddin (@dougleddin) April 3, 2020