Πούτιν: Θα πάρουμε το Ντονμπάς διά της βίας

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της ουκρανικής περιφέρειας Ντονμπάς με τα όπλα, εκτός και αν αποσυρθούν από εκεί οι ουκρανικές δυνάμεις, κάτι που απορρίπτει το Κίεβο.

«Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη», δήλωσε ο Πούτιν στο India Today ενόψει της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με απόσπασμα που μεταδόθηκε στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Η Ουκρανία λέει ότι δεν θέλει να χαρίσει στη Ρωσία δικό της έδαφος, το οποίο η Μόσχα απέτυχε να κερδίσει στο πεδίο της μάχης και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η Μόσχα δεν θα επιβραβευθεί για έναν πόλεμο που εκείνη ξεκίνησε.

Η Ρωσία αυτή τη στιγμή κατέχει το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, του συνόλου του Λουγκάνσκ, άνω του 80% του Ντονέτσκ, περίπου του 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και τμημάτων των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντντιπροπετρόφσκ.

Περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονέτσκ παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το περίγραμμα μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι θέλει τον έλεγχο στο σύνολο του Ντονμπάς –καθώς και ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν ανεπίσημα τον έλεγχο της Μόσχας.

Οσον αφορά τη συνάντηση με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο, την Τρίτη, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία αποδέχθηκε κάποιες από τις αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία, και ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να συνεχιστούν.

O ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι η συνάντησή του με τους αμερικανούς απεσταλμένους ήταν «πολύ χρήσιμη» και βασίστηκε σε προτάσεις που είχαν συζητηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η αναζήτηση μιας λύσης για την κρίση στην Ουκρανία είναι δύσκολο ζήτημα, είπε ο Πούτιν και πρόσθεσε ότι, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, υπήρξαν θέματα με τα οποία η Μόσχα δεν συμφωνούσε, αλλά συζήτησε επ’ αυτών με τους Αμερικανούς.

Οι ΗΠΑ είχαν μοιράσει σε τέσσερις ενότητες το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ και πρότειναν να συζητηθούν ξεχωριστά και αυτός είναι ο λόγος που η συνάντηση είχε τόσο μεγάλη διάρκεια (πέντε ώρες), σημείωσε ο ρώσος πρόεδρος.

Αναφορικά με την ΕΕ, ο Πούτιν είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ασχοληθούν με την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία και «να μην την εμποδίζουν».

