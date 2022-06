Κυριάκος Μητσοτάκης: Βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

«Πραγματικά προβληματισμένος» δήλωσε το ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με την οποία ανετράπη ο εμβληματικός νόμος «Ρόου εναντίον Γουέιντ» ο οποίος επί 50 χρόνια σχεδόν κατοχύρωνε το δικαίωμα στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Πρόκειται για «ένα σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Really troubled by the decision of the US Supreme Court. It is a major step back in the fight for women’s rights.

Τον περιορισμό του δικαιώματος στην άμβλωση στην άλλη άκρη του Ατλαντικού καταδίκασαν την Παρασκευή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ θέση απέναντι στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος (περισσότερα εδώ).

Στο δικό της σχόλιο, η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη χαρακτήρισε «σοκαριστικό και αποκαρδιωτικό το να βλέπεις την ανατροπή της απόφασης Roe v Wade μετά από σχεδόν 50 χρόνια». «Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν. Αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα», τόνισε η ίδια.

It is shocking and heartbreaking to see Roe v. Wade overturned after almost 50 years. Women should have the right to choose. These are fundamental rights.

— Mareva Grabowski-Mitsotaki (@MarevaGrabowski) June 24, 2022