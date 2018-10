Κίνα: Υποπτος για χρηματισμό ο -ακόμη εξαφανισμένος- αρχηγός της Interpol

Μπορεί τα ίχνη του Μενγκ Χονγγουέι να παραμένουν χαμένα, αλλά τουλάχιστον έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει ο λόγος για αυτήν την πρωτοφανή εξαφάνιση του –πρώην πλέον- επικεφαλής της Interpol.

Οι κινεζικές Αρχές ανέφεραν ότι ερευνούν για δωροδοκία τον Μενγκ, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από την ηγεσία του οργανισμού, η οποία έγινε αμέσως δεκτή.

Το Πεκίνο συνδέει τον Μενγκ, που είναι επίσης και υφυπουργός για τη Δημόσια Ασφάλεια στην Κίνα, με την μεγάλη εκστρατεία κατά της διαφθοράς. Κατηγορείται αορίστως για «παραβίαση νόμων και κανόνων του κόμματος», χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής φύση των κατηγοριών ή αν σχετίζεται με τα καθήκοντά του στην Interpol.

Ο Μενγκ έχει εξαφανιστεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου μετά από ταξίδι στην Κίνα από την Γαλλία, την έδρα της διεθνούς υπηρεσίας.

Εν τω μεταξύ η σύζυγός του αποκάλυψε ότι της έστειλε ένα αινιγματικό μήνυμα στο κινητό την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ηταν απλώς ένα emoji μαχαίρι που υποδηλώνει κίνδυνο.

Speaking with her back to cameras, the Interpol chief’s wife told journalists she believed her husband’s last message was a danger sign.

Meng Hongwei has not been seen since he left for China at the end of September. Read the full story here: https://t.co/pFFaHZQzSW pic.twitter.com/SPaKut6SUx

