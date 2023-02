Κίεβο: Ο Πούτιν έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα – καμία ελπίδα για διάλογο

Eνας υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος κατήγγειλε σήμερα «τον παραλογισμό» των κατηγοριών που διατύπωσε στην ομιλία του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος υποστήριξε πως η δυτική απειλή εναντίον της Ρωσίας δικαιολογούσε την εισβολή στην Ουκρανία.

«Κανένας δεν επιτίθεται στη Ρωσία. Υπάρχει ένα είδος παραλογισμού στην ιδέα ότι η Ρωσία τελούσε υπό κάποιας μορφής στρατιωτική απειλή εκ μέρους της Ουκρανίας ή οποιουδήποτε άλλου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφαλείας, Τζέικ Σάλιβαν.

Σχόλιο για την ομιλία του ρώσου προέδρου έκανε και ο στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, ο οποίος είπε ότι ο Πούτιν έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

«Βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, όπου δεν υπάρχει καμία ευκαιρία για τη διεξαγωγή διαλόγου για τη δικαιοσύνη και το διεθνές Δίκαιο», δήλωσε στο Reuters ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου.

Ο ουκρανός πρεσβευτής στην Αυστρία, Ολεξάντερ Σέρμπα, έγραψε στο Twitter ότι ο Πούτιν είναι ψεύτης και ότι η Δύση προσπάθησε να αποτρέψει τον πόλεμο, όχι να τον ξεκινήσει, θυμίζοντας ότι ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ολαφ Σολτς και άλλοι δυτικοί ηγέτες είχαν ταξιδέψει στο Κρεμλίνο για να πείσουν τον ρώσο πρόεδρο να μην εισβάλει στην Ουκρανία.

Putin at it again, with his usual set of grievances. The biggest one: West & Ukraine were ready for a war with RU. As if there was no 🇷🇺 ultimatum. As if Macron, Scholz & Co didn’t spend 2021 traveling to Moscow, begging 🇷🇺 not to do it.

What a liar.#StandWithUkraine #putinrede

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 21, 2023