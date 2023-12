Κασσελάκης: Στόχος ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτος στις ευρωεκλογές

Την πρώτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές έβαλε σαν στόχο ο του κόμματος ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην τηλεόραση του Alpha, από όπου έστειλε, παράλληλα, το μήνυμα ότι έχει «καθαρή» τη συνείδησή του σε ό,τι αφορά τη διάσπαση στην Κουμουνδούρου.

Η συνέντευξη ξεκίνησε, αναπόφευκτα, από τις αποχωρήσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς την ίδια ώρα οι έντεκα βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωναν σε επίσημη εκδήλωση το όνομα του νέου εγχειρήματος, το οποίο διατείνεται ότι τοποθετείται στα αριστερά του προηγούεμνου κομματικού σπιτιού τους.

«Εχουν γίνει πολλά. Εχουμε περάσει πολλά. Ο κόσμος και ειδικά ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει και μπορεί μόνος του να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είμαι ειλικρινά προσηλωμένος στο να ενώσω τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο που σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή αισθάνεται αγχωμένος με αυτά τα οποία γίνονται», περιορίστηκε να πει αρχικά ο κ. Κασσελάκης, σχολιάζοντας τη φράση του δημοσιογράφου ότι στην παραπάνω εκδήλωση «επισημοποιείται η διάσπαση».

Απαντώντας σε ερώτημα για το εάν άλλοι χειρισμοί από τον ίδιο θα είχαν διατηρήσει το κόμμα ενωμένο, ο ίδιος σημείωσε ότι έχει αναλογιστεί τις αποφάσεις του όπως και «τις προθέσεις των άλλων», αλλά δεν έδωσε συνέχεια σε αυτό το «κατηγορώ».

«Τη συνείδησή μου την έχω καθαρή. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο ενωτικός γίνεται από την πρώτη μέρα. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνει η Ιστορία και οι ελπίδες και οι αγωνίες του προοδευτικού κόσμου θα βρουν χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ να εκφραστούν», συμπλήρωσε μετά από νέο ερώτημα για το αν η διάσπαση ήταν «μονόδρομος».

Ερχόμενος στα της εκλογικής αναμέτρησης του καλοκαιριού, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε: «Εχουμε ευρωεκλογές και σε μια Ευρώπη όπου η Ακροδεξιά καλπάζει, το είδαμε και στην Ολλανδία πρόσφατα. Αυτό με γεμίζει πάλι με αίσθημα ευθύνης ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να σηκώσει ανάστημα και να δείξει την προοδευτική αντιπρόταση στην άνοδο της Ακροδεξιάς, την οποία άνοδο της Ακροδεξιάς την έχουμε δει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρόσφατα. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο συναγωνιζόμαστε με τις άλλες παρατάξεις (…).

»Ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι να σεβαστούμε τη νοημοσύνη -και το λέω καλοπροαίρετα αυτό- του Ελληνα. Να του δείξουμε όχι celebrities στα ψηφοδέλτια, αλλά να του δείξουμε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν με ανιδιοτέλεια, βάσει ενός προοδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος. Θα το κάνουμε αυτό, θα σεβαστούμε τον ψηφοφόρο.

»Και δεύτερον για τους στόχους μας, για τα εκλογικά αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Είχα αναφερθεί σε αυτά πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πιο συμπαγές κόμμα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Είμαι άκρως πεπεισμένος ότι το σχέδιο το οποίο εκτελούμε θα πετύχει και πάμε στις ευρωεκλογές για την απόλυτη ανατροπή. Αυτός είναι ο στόχος μου».

Κληθείς να διευκρινίσει πώς εκφράζεται η «ανατροπή» για την οποία μίλησε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε: «Με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές». Αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα αυτό, μίλησε, μάλιστα, για «εθνική ανάγκη» και ευχήθηκε οι πολίτες να δουν το σχέδιο για το «ανοιχτό, αξιοκρατικό, ανεξάρτητο κόμμα» το οποίο υποσχέθηκε.

Με αφορμή τον στόχο αυτό, ο κ. Κασσελάκης ρωτήθηκε αν θα αποχωρήσει από την αρχηγία σε περίπτωση ήττας, με τη στιχομυθία που ακολούθησε να φανερώνει μία κάποια αμηχανία του πρώτου:

ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Οταν κάποιος βάζει ψηλά τον πήχη, υπάρχουν δυο ενδεχόμενα: Το πρώτο ενδεχόμενο είναι να περάσει πάνω από τον πήχη και να πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη σαν αυτή που περιγράφετε. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να περάσει κάτω από τον πήχη και να μην πετύχει τον στόχο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται; Τι θα πράξετε εσείς; Και το λέω αυτό, γιατί έχετε πολύ καλή γνώση της αμερικανικής πραγματικότητας, για παράδειγμα, όπου υπάρχει το λεγόμενο one shot, ο υποψήφιος έχει μια ευκαιρία.

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει one or two shots, υπάρχει η λαϊκή ετυμηγορία και υπάρχει η λαϊκή βούληση.

ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Οχι, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.

ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Να σας το εξηγήσω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ο υποψήφιος ο οποίος χάνει, πηγαίνει σπίτι του. Το ξέρετε πολύ καλά, είτε είναι Δημοκρατικός, είτε είναι Ρεπουμπλικάνος.

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Ο Τζον Μακέιν έχασε και ήταν και πάλι υποψήφιος, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Η Χίλαρι Κλίντον έχασε και έγινε πάλι υποψήφια.

ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα σας δώσει εσάς το μήνυμα…

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, με τον οποίο πολλοί του πρώην ΣΥΡΙΖΑ με παρομοίασαν τελείως άδικα κατά τη γνώμη μου, πάλι είναι υποψήφιος (…).

ΑΝΤ. ΣΡΟΪΤΕΡ: Αρα, κ. πρόεδρε, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, εσείς δεν θεωρείτε ότι έχετε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να σας δώσει το μήνυμα ότι «δεν πρέπει να είμαι εγώ αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό θέλω να πω, για να το πούμε ξεκάθαρα.

ΣΤ. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ: Πρώτον, καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά ας μη βάζουμε λόγια στο στόμα μου. Δεύτερον, όπως σας είπα και στην αρχή, έχω την συνείδησή μου καθαρή. Είμαι στην πατρίδα μου, στην Ελλάδα, επειδή την αγαπάω. Δεν έχω πειράξει κανένα σε αυτή τη χώρα, δεν έχω πάρει ένα ευρώ από κρατική ανάθεση. Είμαι εδώ για να προσφέρω. Είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω τα λαϊκά στρώματα, τα οποία με εξέλεξαν στη θέση του προέδρου στα εσωκομματικά και στην περιφέρεια και σε όλη την κοινωνία. Αλλά πιο πολύ εκείνους που δεν έχουν φωνή. Αυτό θα κάνω. Και πιστέψτε με δεν θα έχω τύψεις ό,τι και να συμβεί (…).