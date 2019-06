Καύσωνας από τη Σαχάρα βάζει σε «θερμοκλίβανο» την Ευρώπη

«Προσδεθείτε γερά, γιατί θα υπάρξουν… κλιματικές αναταράξεις».

Αυτό προειδοποιούν εδώ και λίγες ώρες οι μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών ευρωπαϊκών χωρών, που δηλώνουν προετοιμασμένες για την υποδοχή ενός καύσωνα από τους μεγαλύτερους (και σε ένταση, αλλά και χρονικά) των τελευταίων ετών στη Γηραιά Ηπειρο, με κεντρικά, κυρίως, τμήματα της Ευρώπης να μπαίνουν για κάμποσα 24ωρα μέσα σε έναν «κλίβανο». Οι θερμοκρασίες θα φθάσουν και ίσως ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αίτιος του καύσωνα θα είναι -ποιος άλλος;- η Σαχάρα και το λεγόμενο φαινόμενο «Saharan Outbreak», δηλαδή εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες που μετακινούνται από το βράδυ της Παρασκευής από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη – αρχικά στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, και από τη Δευτέρα στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Τσεχία, σε ένα σκηνικό που θα διατηρηθεί έως και την Παρασκευή δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες.

Οπως σημειώνει η Guardian, «ο μετεωρολογικός συνδυασμός μιας καταιγίδας που παρέμεινε για ημέρες πάνω από τον Ατλαντικό και η υψηλή πίεση στην Κεντρική Ευρώπη θα τραβήξει πολύ ζεστό αέρα από την Αφρική προς τα βόρεια της ηπείρου, οδηγώντας σε ένα δυνητικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης».

Στη Γαλλία αναμένονται θερμοκρασίες μεταξύ 35C και 40C σε όλη τη χώρα, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, κατά το Météo-France, με την υπουργό Υγείας Ανιές Μπουζίν να προειδοποιεί τις τοπικές Αρχές, τα νοσοκομεία και τα γηροκομεία να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, σημειώνοντας ότι «το περσινό καλοκαιρινό καύσωνα είχε ως αποτέλεσμα 1.500 περισσότερους θανάτους μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου».

Αλλά και σύμφωνα με το severe-weather.eu, οι μετεωρολόγοι στη Γερμανία δήλωσαν ότι υπάρχει πιθανότητα 50% για θερμοκρασίες που θα ανέβουν πάνω από τους 40C και ενδεχομένως να σπάσουν και το εθνικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών που σημειώθηκε στη Βαυαρία το 2015.

Ο γερμανός μετεωρολόγος Ντόμινικ Γιούνγκ δήλωσε ότι σε ορισμένα μέρη της Γερμανίας ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 41C.

«Θα έχουμε τρεις συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες μέχρι 40C – και είμαστε ακόμη στον Ιούνιο» είπε στην εφημερίδα Bild, προσθέτοντας πως «αυτό είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Η υψηλή πίεση από τη Σαχάρα στέλνει όλο τον ζεστό αέρα της ερήμου κατευθείαν προς εμάς».

Το AccuWeather δήλωσε ότι πόλεις όπως η Μαδρίτη, το Βερολίνο, το Παρίσι και η Φρανκφούρτη θα βιώσουν έναν άνευ προηγουμένου καύσωνα, ο οποίος στη συνέχεια θα πλήξει και πόλεις όπως η Βουδαπέστη, η Βιέννη, το Βελιγράδι και η Σόφια.

«Οι πολλές μέρες υπερβολικού καύσωνα σε συνδυασμό μεν εξαιρετικά ζεστές νύχτες δεν θα επιτρέψουν στα κτίρια και τα σπίτια χωρίς κλιματισμό να δροσιστούν, δυσκολεύοντας τον ύπνο και αυξάνοντας τον κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με τη θερμότητα» δήλωσε ο μετεωρολόγος του AccuWeather Ερικ Λάιστερ.

