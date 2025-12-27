Ανάμεσα στη ραστώνη και στα τραπεζώματα των Χριστουγέννων, ένα γεγονός ξεχώρισε: ο Γιάννης Ραγκούσης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, παντρεύτηκε τη Μαρία Κοντοτόλη, βουλεύτρια (κατά το συριζαϊκό λανγκάζ) Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο γάμος ήταν θρησκευτικός και έγινε στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως. Σύμφωνα με το protothema.gr, που δημοσίευσε και σχετικές φωτογραφίες, το μυστήριο έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι φίλοι τους, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, τον Ιούνιο του 2023, η κυρία Κοντοτόλη εξελέγη βουλεύτρια με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με όσα γράφονται δεξιά και αριστερά, κατά την προεκλογική περίοδο, ο κ. Ραγκούσης είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένα ταξίδια στα Τρίκαλα, στηρίζοντας ενεργά τη σύντροφό του στον εκλογικό της αγώνα – κάτι που, εκτός από ρομαντισμό, μαρτυρά και πολιτική αυτογνωσία: δεν πίστευε ότι ο ίδιος θα κατάφερνε να επανεκλεγεί στη Β’ Πειραιώς, όπου είχε εκλεγεί τον Μάιο του ’23, όπως και έγινε.

Ο κ. Ραγκούσης έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ η κυρία Κοντοτόλη έχει δύο παιδιά από τον δικό της προηγούμενο γάμο.