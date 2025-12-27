-
Ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη παντρεύτηκαν στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως
Ανάμεσα στη ραστώνη και στα τραπεζώματα των Χριστουγέννων, ένα γεγονός ξεχώρισε: ο Γιάννης Ραγκούσης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, παντρεύτηκε τη Μαρία Κοντοτόλη, βουλεύτρια (κατά το συριζαϊκό λανγκάζ) Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο γάμος ήταν θρησκευτικός και έγινε στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως. Σύμφωνα με το protothema.gr, που δημοσίευσε και σχετικές φωτογραφίες, το μυστήριο έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.
Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι φίλοι τους, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.
Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, τον Ιούνιο του 2023, η κυρία Κοντοτόλη εξελέγη βουλεύτρια με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με όσα γράφονται δεξιά και αριστερά, κατά την προεκλογική περίοδο, ο κ. Ραγκούσης είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένα ταξίδια στα Τρίκαλα, στηρίζοντας ενεργά τη σύντροφό του στον εκλογικό της αγώνα – κάτι που, εκτός από ρομαντισμό, μαρτυρά και πολιτική αυτογνωσία: δεν πίστευε ότι ο ίδιος θα κατάφερνε να επανεκλεγεί στη Β’ Πειραιώς, όπου είχε εκλεγεί τον Μάιο του ’23, όπως και έγινε.
Ο κ. Ραγκούσης έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ η κυρία Κοντοτόλη έχει δύο παιδιά από τον δικό της προηγούμενο γάμο.
-
Ο Μητσοτάκης πήρε βιβλία για να διαβάσει στις γιορτές - όχι του Τσίπρα αλλά του Θεοδωράκη
Σε άλλα νέα, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιοποίησε τη λίστα των βιβλίων που προμηθεύτηκε την εορταστική περίοδο για να τα διαβάσει, τώρα που έχει λίγο χρόνο.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι γνωστός «βιβλιοφάγος». Και όντως, όπως είχε πει, δεν πήρε την «Ιθάκη», το βιβλίο του προκατόχου του στην πρωθυπουργία, Αλέξη Τσίπρα. Εδώ που τα λέμε δεν έχασε και κάτι.
Πήρε άλλα βιβλία όμως. Και στην κορυφή της σχετικής φωτογραφίας στην ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη ξεχωρίζει το βιβλίο των Άρη Βουρβούλια και Σταύρου Θεοδωράκη «14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας» (εκδ. Μεταίχμιο).
«Πολλά βιβλία, ελάχιστες μέρες… από που να ξεκινήσω;», έγραψε ο Πρωθυπουργός στο Instagram, φωτογραφίζοντας τα έξι βιβλία (τέσσερα αγγλόφωνα) πάνω στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
-
-