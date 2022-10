Ιράν: Τουλάχιστον 92 οι νεκροί από τις ταραχές για την Αμινί

Τουλάχιστον 92 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την καταστολή των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται εδώ και δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί ανακοίνωσε την Κυριακή η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στο Οσλο.

Αλλοι υπολογισμοί ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων στα 133.

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν πέσει νεκροί από τις δυνάμεις ασφαλείας σε συγκρούσεις που ξέσπασαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Ζαχεντάν, πόλη της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

«Οι φόνοι διαδηλωτών στο Ιράν, κυρίως στη Ζαχεντάν, αποτελούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», κατήγγειλε ο διευθυντής της ΜΚΟ, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ.

«Η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να ερευνήσει και να εμποδίσει να διαπραχθούν άλλα εγκλήματα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», πρόσθεσε.

Στη διάρκεια της «ματωμένης Παρασκευής της Ζαχεντάν» οι δυνάμεις ασφαλείας «έπνιξαν στο αίμα» διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε μετά την προσευχή, ανέφερε η ΜΚΟ.

Η διαδήλωση ξέσπασε μετά τις πληροφορίες ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης Σαμπαχάρ, στην ίδια επαρχία, βίασε μια 15χρονη έφηβη που ανήκε στη σουνιτική μειονότητα των Βαλούχων, σημείωσε το IHR.

Η ταυτότητα των νεκρών έχει επιβεβαιωθεί από την τοπική μη κυβερνητική οργάνωση Baluch Activists Campaign (BAC).

Πληροφορίες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για δεκάδες νεκρούς στη Ζαχεντάν την Παρασκευή, ενώ εικόνες έδειχναν νοσοκομεία γεμάτα τραυματίες και ματωμένα πτώματα.

Η επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν που βρίσκεται στα σύνορα με το Πακιστάν είναι μία από τις πιο φτωχές του Ιράν. Εκεί ζει η μειονότητα των Βαλούχων που ακολουθούν το σουνιτικό δόγμα του ισλάμ. Η επαρχία είναι θέατρο συχνών επιθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ένοπλων ομάδων.

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών ακτιβιστές έχουν καταγγείλει τον δυσανάλογο αριθμό Βαλούχων καταδικασμένων που έχουν εκτελεστεί, την ώρα που αυξάνονται στη χώρα οι εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης έχουν σκοτωθεί στη Ζαχεντάν σε «ένα τρομοκρατικό περιστατικό», όπως το περιγράφουν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Εξάλλου αυτή την εβδομάδα ισχυρός ηγέτης της σουνιτικής μειονότητας της επαρχίας, ο ιερωμένος Μολαβί Αμπντόλ Χαμίντ, προειδοποίησε για την ένταση που επικρατεί στην περιοχή, έπειτα από «μια πρόσφατη υπόθεση βιασμού έφηβης από αστυνομικό».

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της επαρχίας είχε δηλώσει την Παρασκευή στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι τρία αστυνομικά τμήματα στο Σιστάν-Μπαλουτσιστάν είχαν δεχθεί επίθεση.

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε το Σάββατο ότι η σουνιτική ομάδα ανταρτών Ζάις αλ Αντλ ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος στην Ζαχεντάν. Σήμερα η ίδια πηγή ανέφερε ότι δύο «σημαντικά μέλη» της οργάνωσης, ο Αμπντολμαζίντ Ριγκί και ο Γιάσερ Σαχμπάκς, καθώς και «ο ελεύθερος σκοπευτής που ευθύνεται για τη δολοφονία του τοπικού επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης» σκοτώθηκαν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τα τελευταία χρόνια η τζιχαντιστική αυτή ομάδα ήταν η πιο ενεργή στο Σιστάν-Μπαλουτσιστάν. Έχει διαπράξει πολλές βομβιστικές επιθέσεις και έχει κάνει απαγωγές. Τον Φεβρουάριο του 2019, 27 φρουροί σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας εναντίον του λεωφορείου που τους μετέφερε.

Zahedan Iran. This is what it looks like after armed terror groups attempted to control it. Peaceful protests? This isn’t about Hijab or feminism. Just like Syria wasn’t about corruption and a “Gay Girl in Damascus”. This is about a regime-change war. pic.twitter.com/NhoUYUDQfW

— Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) October 1, 2022