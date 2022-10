Ιράν: Μαζική διαδήλωση στον τάφο της Μαχσά Αμινί 40 ημέρες από τον θάνατό της

Αψηφώντας τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, Ιρανοί συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη στο νεκροταφείο του ιρανικού Κουρδιστάν όπου έχει ταφεί η Μαχσά Αμινί για να την τιμήσουν, 40 ημέρες μετά τον θάνατό της.

«Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», «θάνατος στον δικτάτορα», φώναζαν οι εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί στο νεκροταφείο Αϊσί της πόλης Σαγκέζ, από όπου καταγόταν η Αμινί, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 22χρονη Κούρδισσα κατέληξε από τα χτυπήματα που δέχθηκε, στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Ο θάνατός της προκάλεσε ένα πρωτόγνωρο κύμα διαμαρτυρίας, το οποίο συνεχίζεται σε όλο το Ιράν. Νεαρές γυναίκες και μαθήτριες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος, πετώντας ή ακόμη και καίγοντας τις μαντίλες τους και αντιμετωπίζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Ιράν και σε πολλές χώρες του εξωτερικού από εξόριστους Ιρανούς, ενώ πράξεις αντίστασης καταγράφονται καθημερινά στα social media.

Σήμερα, 40 ημέρες μετά τον θάνατο της Αμινί, τελειώνει παραδοσιακά η περίοδος πένθους.

At 40th day state murder ceremony of Zhina Amini, people are chanting "Freedom". Aichi Cemetery, Saqqez Wednesday, October 26#MahsaAmini#ZhinaAmini#Kurdistanpic.twitter.com/GORtZh7eNZ — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 26, 2022

Σύμφωνα με ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν προειδοποιήσει τους γονείς της νεαρής γυναίκας να μην οργανώσουν καμία τελετή στη μνήμη της, και κυρίως στον τάφο της, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσουν «τη ζωή του γιου τους».

In unison, the Saqqez people who are gathered in the Aichi cemetery chant: "Down with traitors"#MahsaAmini#ZhinaAmini#Kurdistanpic.twitter.com/Ux3jrt0pU3 — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 26, 2022

Εικόνες που ανήρτησε στο διαδίκτυο η μη κυβερνητική οργάνωση Hengaw έδειξαν τη μαζική παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στη Σαγκέζ ήδη από την Τρίτη, οι οποίες είχαν κλείσει τις εισόδους της πόλης.

45 Seconds of Defiance: An Iranian woman blocks the street, headscarf off, arms uncovered, combs her hair for the world (and the regime) to see. All are crimes in today’s #Iran , as protests enter day 38 pic.twitter.com/CCH4xLznup — Joyce Karam (@Joyce_Karam) October 24, 2022

Παρ’ όλα αυτά εκατοντάδες κάτοικοι εισήλθαν στην πόλη σήμερα, με τα πόδια μέσω των αγρών και οδικώς με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτες, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Hengaw με έδρα τη Νορβηγία.

«Κουρδιστάν, Κουρδιστάν το νεκροταφείο των φασιστών», φώναζε ομάδα ανθρώπων, όπως δείχνει άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

Government forces blocked the roads leading to the Aichi Cemetery. People are taking other directions to going to the cemetery. Wednesday, October 26#MahsaAmini#Kurdistan#ZhinaAminipic.twitter.com/gS7dfYB3jz — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 26, 2022

Σε πολλές χώρες τους Κουρδιστάν, «τη Σαναντάζ, τη Σαγκέζ, τη Ντιβανταρέχ, τη Μαριβάν και την Καμιαράν πραγματοποιήθηκαν απεργίες με μεγάλη συμμετοχή», επεσήμανε η ΜΚΟ στο Twitter.

Από την καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Αμινί σε όλο το Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 141 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 23 ή 29 παιδιά, σύμφωνα με νέο απολογισμό, που ανακοίνωσε η οργάνωση Iran Human Rights.

Εξάλλου στην πόλη Ζαχεντάν, στην επαρχία Σιστάν – Μπαλουτσιστάν μία από τις πιο φτωχές του Ιράν, σημειώνονταν επί πολλές ημέρες βίαια επεισόδια, τα οποία ξεκίνησαν στις 30 Σεπτεμβρίου μετά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον βιασμό νεαρού κοριτσιού από αστυνομικό, στα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 93 άνθρωποι, επεσήμανε η IHR.

"My beautiful girls, I am really proud of you." After "80 years," an Iranian woman removed her hijab in solidarity with the youth of Iran protesting for their rights in the streets. pic.twitter.com/iKnvqmy5Mp — DW News (@dwnews) October 21, 2022

