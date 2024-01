Ιράκ: Αντίποινα των ΗΠΑ εναντίον φιλοϊρανικής οργάνωσης

Λίγη ώρα πριν βομβαρδίσουν ξανά εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και εναντίον δυνάμεων του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στο Ιράκ και στη Συρία, σύμφωνα με τον αμερικανό υπουργό Αμυνας, Λόιντ Όστιν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν απαραίτητα και αναλογικά πλήγματα εναντίον τριών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού») και άλλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, στο (έδαφος του) Ιράκ», ανέφερε ο επικεφαλής του Πενταγώνου.

Από τους βομβαρδισμούς, τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν.

Τα πλήγματα είχαν στόχο θέσεις της οργάνωσης που αποτελεί μέρος των Χασντ ας Σάαμπι («Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης», παραστρατιωτικών ενταγμένων πλέον στον τακτικό στρατό) στην περιοχή Ζουρφ αλ Σάχαρ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της Βαγδάτης, καθώς και στην περιοχή Αλ Κάιμ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Οι δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στην Αλ Κάιμ.

US air strikes kill at least two people in Iraq's Baghdad and Al-Qa'im pic.twitter.com/yJoRITQ7gd

— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 24, 2024