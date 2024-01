Υεμένη: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πυραύλους των Χούθι

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ακόμη δυο πλήγματα εναντίον των Χούθι της Υεμένης, διευκρινίζοντας πως βομβάρδισαν στο έδαφος δύο πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας που οι αντάρτες είχαν στρέψει προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν θέσεις των Χούθι στην Υεμένη προκειμένου να προστατεύσουν την διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν από τις επιθέσεις των ανταρτών, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Video of the Houthi missile strike on the Greek-owned cargo vessel "Zographia."

This is what protesters in the West support when they chant “Yemen, Yemen make us proud, turn another ship around”

24 crew members were on board when the missile hit. https://t.co/IGYQJZ7mmx

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 20, 2024