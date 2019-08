Η Ολίβια Νιούτον Τζον και ο καρκίνος: «Δεν ξέρω πόσο θα ζήσω…»

Την τρίτη της -γενναία- μάχη με τον καρκίνο δίνει αυτό τον καιρό η Ολίβια Νιούτον Τζον, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως «ούτε ξέρει ούτε θέλει να μάθει πόσος καιρός τής απομένει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη».

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «60 Minutes Australia» για το πώς είναι να ζεις με καρκίνο τετάρτου σταδίου στο στήθος.

«Οταν μαθαίνεις ότι έχεις καρκίνο, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι ίσως ο χρόνος σου είναι περιορισμένος» λέει.

«Αν κάποιος σου πει ότι έχεις μπροστά σου έξι μήνες ζωής, πολύ πιθανό αυτό να συμβεί επειδή θα το έχεις πιστέψει…» συνεχίζει.

«Ετσι, για μένα, ψυχολογικά είναι καλύτερα να μην έχω ιδέα τι περιμένουν οι γιατροί ή πόσο έζησε ο τελευταίος άνθρωπος που είχε αυτό που έχω».

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια διαγνώστηκε πρώτη φορά με καρκίνο στο στήθος στα 43 της χρόνια, το 1992, και μετά πάλι το 2013, αλλά επέλεξε να παλέψει χωρίς θόρυβο, κρατώντας την περιπέτειά της μακριά από τη δημοσιότητα.

Τελικά και τις δύο φορές βγήκε νικήτρια από τη δύσκολη μάχη για τη ζωή της.

Τώρα που ο καρκίνος επέστρεψε, η ηθοποιός λέει ότι χρησιμοποιεί ινδική κάνναβη για να αντιμετωπίσει τους πόνους.

«Πιστεύω πραγματικά ότι η ινδική κάνναβη έχει κάνει τεράστια διαφορά. Αν δεν πάρω τις σταγόνες, νιώθω τον πόνο, οπότε ξέρω ότι λειτουργεί».

Προς το παρόν, πάντως, έχει σταματήσει να δουλεύει και βοηθάει ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η 70χρονη Αυστραλή έχει οργανώσει μια δημοπρασία με κάποια από τα αναμνηστικά της, όπως το περίφημο δερμάτινο ρούχο που φορούσε στην ταινία στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τον Τζον Τραβόλτα.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα πάνε στο Κέντρο Ερευνας για τον Καρκίνο που έχει ιδρύσει η ηθοποιός (Τhe Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre) στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, απ’ όπου και κατάγεται.

Ο φίλος και συμπατριώτης της Χιού Τζάκμαν, ο οποίος επίσης έχει στο παρελθόν δώσει και αυτός μάχη με τον καρκίνο του δέρματος, ανέβασε ένα μήνυμα συμπαράστασης για την ηθοποιό στο Twitter.

«Είσαι το πιο καταπληκτικό άτομο, η πιο καταπληκτική μητέρα, η καλύτερη πρεσβευτής μας. Και σε αγαπάμε» έγραψε ο Τζάκμαν.

You are the most amazing @olivianj!! Love HJ, @Deborra_lee and 15 thousand friends. pic.twitter.com/KVVHUrVVUe

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 5 Αυγούστου 2019