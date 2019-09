Η Γκρέτα ολομόναχη πριν από 13 μήνες και σήμερα μαζί με 4 εκατ. συνοδοιπόρους

Ηταν μία ημέρα του Αυγούστου του 2018 όταν, έπειτα από έναν καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ που έπληξε τη Βόρεια Ευρώπη και από τις δασικές πυρκαγιές που κατέκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης στη Σουηδία, μια 15χρονη μαθήτρια αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.

Την Δευτέρα 20 Αυγούστου η Γκρέτα Θούνμπεργκ δεν πήγε στο σχολείο και, όπως δείχνει η φωτογραφία επάνω αριστερά, κάθισε στο πλακόστρωτο έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο κρατώντας ένα πανό με συνθήματα που είχε γράψει η ίδια με μαρκαδόρο, με τους περαστικούς να την κοιτάνε με έκπληξη.

Το πανό έγραφε «Skolstrejk för klimatet», δηλαδή «Απεργία για το Κλίμα».

Και την επόμενη Παρασκευή, στις 24 του μήνα έκανε το ίδιο μέχρι που μερικοί συμμαθητές της αποφάσισαν να την ακολουθήσουν όλες τις επόμενες Παρασκευές που ακολούθησαν.

Το κίνημα που ξεκίνησε η 15χρονη ονομάστηκε «Παρασκευές για το Μέλλον» και είχε τόσο μεγάλη επίδραση ώστε 13 μήνες μετά, σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια έφηβοι αλλά και ενήλικες σε όλον τον κόσμο πήραν την σκυτάλη από την Γκρέτα και βγήκαν στους δρόμους της υφηλίου απαιτώντας ένα καλύτερο και πιο φιλικά οικολογικό μέλλον για τη γενιά τους.

Από το Σίδνεϊ έως το Σαν Φρανσίσκο, από την Μπανγκόκ, την Καμπάλα, την Μπραζίλια, το Βερολίνο, μέχρι και σε μικρές πόλεις της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, νέοι άνθρωποι της ίδιας γενιάς, είτε σε μικρές ομάδες, είτε σε μεγάλα πλήθη, κατέβηκαν στους δρόμους φωνάζοντας τα ίδια συνθήματα με την 16χρονη Σουηδή, ενωμένοι με τον ίδιο θυμό για την αδράνεια των ενηλίκων που κρατούν την εξουσία.

Σε περισσότερες από 160 χώρες, μαθητές, φοιτητές άφησαν τα σχολεία τους, τα πανεπιστήμιά τους και πλημμύρισαν τους δρόμους μεγάλων πόλεων σε ολόκληρη την υφήλιο με πλακάτ, συνθήματα με την ίδια πρόθεση: να ζητήσουν από τους γηραιότερους να αναλάβουν επειγόντως δράση για να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή.

Και όλα αυτά συνέβησαν σχεδόν ταυτόχρονα με την διάσκεψη για το κλίμα στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες νέοι εκπρόσωποι από τις πέντε ηπείρου, προλειαίνοντας το έδαφος για την διάσκεψη των 60 ηγετών από όλο τον κόσμο, αύριο, Δευτέρα, σε μια προσπάθεια να ξαναδώσουν ζωή στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, που υπεγράφη το 2015.

Οι περίπου 500 νεαροί συμμετέχοντες ήταν επικεφαλής ενώσεων, φοιτητικών οργανώσεων, πολίτες- δημοσιογράφοι ή ιδρυτές πράσινων επιχειρήσεων. Φορώντας κοστούμι, παραδοσιακές στολές ή καθημερινά ρούχα όλη την ημέρα επανέλαβαν την ίδια έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες: «δράστε γιατί εμείς απειλούμαστε περισσότερο».

«Το κλίμα και η οικολογική κρίση είναι η πολιτική κρίση της εποχής μας», υπογράμμισε ο Μπρούνο Ροντρίγκες, φοιτητής από την Αργεντινή.

«Συχνά ακούμε ότι η γενιά μας θα πρέπει να λύσει τα προβλήματα των ηγετών του σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε παθητικά για το μέλλον», πρόσθεσε. «Έχει έρθει η ώρα να είμαστε ηγέτες».

«Οι αποφάσεις για το μέλλον μας εξακολουθούν να λαμβάνονται σε μεγάλο μέρος χωρίς εμάς», κατήγγειλε η Μαρίνα Μελανίντις, μία εκπρόσωπος του Καναδά. «Οι νέοι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στον σχεδιασμό του μέλλοντός τους, και ειλικρινά δεν μπορείτε να το κάνετε χωρίς μας», τόνισε.

Η πρώην πρόεδρος της Χιλής και νυν Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μισέλ Μπατσελέτ συμφώνησε ότι οι νέοι θα πρέπει να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στις πολιτικές που τους αφορούν, κυρίως το κλίμα.

«Χρειαζόμαστε να εκπροσωπούνται οι νέοι άνθρωποι στα μέρη όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις», αντί απλώς να διαδηλώνουν έξω από το σύστημα, επεσήμανε.

«Μπροστά στην πίεση οι κυβερνήσεις αρχίζουν να αντιδρούν», επεσήμανε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και «σε μεγάλο βαθμό αυτή η αλλαγή στην πορεία οφείλεται σε εσάς», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους νέους.

One year and one month apart pic.twitter.com/f2URDOVFm2

— Natalie Wolchover (@nattyover) 20 Σεπτεμβρίου 2019