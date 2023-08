Η Ανιέτα των ABBA επιστρέφει σε σόλο καριέρα

Οι ABBA ήταν –και παραμένουν– το απόλυτο ποπ φαινόμενο στην Ευρώπη. Για μια δεκαετία γνώρισαν τεράστια επιτυχία στη Βρετανία και στην υπόλοιπη ήπειρο, εξασφαλίζοντας μια απλησίαστη υστεροφημία που παραμένει ζωντανή 40 χρόνια μετά τη χρυσή εποχή τους. Η επανεμφάνισή τους το 2021 με νέο άλμπουμ και συναυλίες με τα άβατάρ τους επί σκηνής ενθουσίασε το κοινό της ποπ.

Η Ανιέτα Φέλτσκογκ, η ξανθιά τραγουδίστρια του γκρουπ, άρχισε να ηχογραφεί μόνη της πριν ακόμα σχηματιστεί το κουαρτέτο, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στα τσαρτς. Η πρώτη της σουηδική δισκογραφική δουλειά χρονολογείται από το 1968, ενώ το τελευταίο της αγγλόφωνο σόλο άλμπουμ με καινούργιες συνθέσεις ήρθε το 1987, πέντε χρόνια μετά τη διάλυση των ABBA. Το 2013 ηχογράφησε το «Α», ένα άλμπουμ με διασκευές των αγαπημένων της τραγουδιών από τη δεκαετία του 1960.

Τώρα, στα 73 της χρόνια, η Ανιέτα αποφάσισε να ξαναμπεί στο στούντιο, για την ηχογράφηση του καινούργιου τραγουδιού «Where Do We Go From Here». Η σταρ λέει στο BBC ότι πείστηκε να επιστρέψει στο στούντιο από τον παραγωγό Γιόργκεν Ελοφσον, ο οποίος επέβλεψε και το άλμπουμ «Α» με τις διασκευές της, το 2013.

«Μου έπαιξε το demo και το βρήκα εξαιρετικό», λέει η σουηδή σταρ στο BBC, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. «Αρχικά, ήταν ένα άλλο κορίτσι που τραγουδούσε και είπα: “Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό”. Αλλά το έκανα – και μου βγήκε πολύ καλά, νομίζω».

Καλοκαιρινό ποπ κομμάτι, το «Where Do We Go From Here» βρίσκει την τραγουδίστρια με τη βελούδινη φωνή σε ένα γνώριμο σταυροδρόμι μιας σχέσης, με τους στίχους να ρωτούν: «Τι θα γινόταν αν μπορούσες να είσαι αυτός που θυμάμαι, όταν θα είμαι μεγάλη και γκρίζα και θα κοιτάζω πίσω στη ζωή;»

Το τραγούδι, που κυκλοφορεί σύντομα, είναι η μόνη καινούργια σύνθεση που θα περιλαμβάνει το επόμενο άλμπουμ της με τίτλο «Α+» και θα περιέχει διασκευές των κομματιών του «Α». Ο δίσκος βασίζεται στις μπαλάντες με τη χαρακτηριστική ιλουστρασιόν παραγωγή των αρχικών ηχογραφήσεων, αλλά εστιασμένη σε πιο φιλικούς προς το ραδιόφωνο ποπ ύμνους.

«Ακουγα ένα από τα παλιά τραγούδια στο ραδιόφωνο και άρχισα να σκέφτομαι, τι θα γινόταν αν έκανα ένα remix ή μια άλλη έκδοση του άλμπουμ» λέει στο BBC. «Οχι επειδή δεν μου αρέσει [το πρωτότυπο], αλλά επειδή έχουν ήδη περάσει 10 χρόνια και σκεφτόμουν, τι μπορώ να κάνω για να το φρεσκάρω».

Μετέφερε την ιδέα στον Ελοφσον, ο οποίος έχει γράψει τραγούδια και για άλλες διάσημες ερμηνεύτριες, όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η Σελίν Ντιόν και η Κέλι Κλάρκσον. «Μου το ανέφερε στα γρήγορα, αλλά το σκέφτηκα και είπα “ναι, ακούγεται ενδιαφέρον”» αποκαλύπτει ο παραγωγός της.

Για να τεστάρει την ιδέα, ο Ελοφσον απογύμνωσε το κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει στο άλμπουμ «Back On Your Radio» στα βασικά του στοιχεία, και το έφτιαξε ξανά γύρω από ένα dembow beat (μια σύγχρονη πατέντα τριών μπιτ και ενός κτύπου του μπάσο τυμπάνου, που είναι η χορευτική συνταγή του φετινού καλοκαιριού) και ονειρικούς ήχους συνθεσάιζερ των Βαλεαρίδων.

«Αρχίσαμε να το ακούμε και δεν το πίστευα. Πώς μπορεί ο Γιόργκεν να το κάνει αυτό με τη φωνή μου;» λέει η Ανιέτα. «Είναι το ίδιο τραγούδι, οπότε δεν ξέρω πώς το έκανε. Είναι λες και το τραγούδι φοράει καινούργια ρούχα». Η νεο-ντίσκο αίσθηση διαρρέει όλο το επαναδιασκευασμένο άλμπουμ, το οποίο ακούγεται λες και επιπλέει σε μια νοσταλγική ομίχλη. Είναι μια προσέγγιση γνωστή σε όποιον έχει ακούσει τις πρόσφατες, χορευτικά εμπνευσμένες διασκευές των τραγουδιών του Ελτον Τζον.

«Το τραγούδι του Ελτον Τζον με την Ντούα Λίπα “Cold Heart” ήταν σίγουρα έμπνευση για εμάς» επιβεβαιώνει ο Ελοφσον, αναφερόμενος στη συνεργασία του βετεράνου τραγουδιστή με την αγγλο-αλβανίδα σταρ, που ποτέ της δεν έκρυψε την αδυναμία της στους ήχους της δεκαετίας του 1980. «Απλώς μου άρεσε ο τρόπος που το τραγούδι είναι πολύ δυναμικό και σε ωθεί προς τα εμπρός, αλλά ο ρυθμός είναι πραγματικά χαλαρός».

Καθώς η δουλειά προχωρούσε στα remix και η φωνή της Ανιέτα περνούσε μέσα από πλήθος φίλτρων, ο Ελοφσον θυμήθηκε το «Where Do We Go From Here», ένα τραγούδι που είχε γράψει με τη νεαρή σουηδή καλλιτέχνιδα Καμίλα Μπεϊράκ, και συνειδητοποίησε ότι θα ταίριαζε τέλεια στην Ανιέτα. Της το έπαιξε διστακτικά, αλλά εκείνη ενθουσιάστηκε.

Η εμπειρία του Ελοφσον με τη σουηδή σταρ στο στούντιο για δεύτερη φορά, ήταν και πάλι πολύ ιδιαίτερη. Ο παραγωγός εξηγεί: «Δεν πιστεύει πραγματικά στον εαυτό της κατά καιρούς. Αλλά όταν τον πιστεύει, τότε βγαίνει αυτή η φωνή από όταν ήταν 15 ετών και είχε μόλις αρχίσει να τραγουδά».

Εχουν περάσει ακριβώς 55 χρόνια από την ηχογράφηση του πρώτου σόλο άλμπουμ της στα σουηδικά, το οποίο είχε γνωρίσει μικρή επιτυχία, πριν την ένταξή της στο σούπερ γκρουπ. Ως το ένα από τα δύο «Α» στους ABBA (το όνομα αποτελείται από τα αρχικά των πρώτων ονομάτων των μελών του), η Ανιέτα έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο, σημειώνοντας 18 συνεχόμενες επιτυχίες στο Top-10 μόνο του Ηνωμένου Βασιλείου – ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ των Beatles.

Μέσα από όλα αυτά, η τραγουδίστρια συντήρησε την αδυναμία της για τις μελαγχολικές μελωδίες, ειδικευόμενη στις μπαλάντες για έρωτες που πήγαν στραβά, όπως «The Winner Takes It All», «Chiquitita», «Hasta Mañana» και «One Of Us». «Τραγούδησα και μερικά χαρούμενα κομμάτια –«Voulez-Vous», «Happy New Year»–, αλλά ήταν τα λυπητερά τραγούδια που μου βγήκαν δυνατά» λέει τώρα.

Μέχρι τη στιγμή της παγκόσμιας επιτυχίας τους, αυτή και ο συνάδελφός της στους ABBA και σύζυγός της, Μπγιόρν Ουλβάιους, είχαν ήδη υποδεχτεί το πρώτο τους παιδί, τη Λίντα. Το δεύτερο, ο Πίτερ, γεννήθηκε τρία χρόνια αργότερα – αλλά το ζευγάρι επέστρεψε στη δουλειά μέσα σε λίγες ημέρες, περπατώντας στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Abba: The Movie».

Η οικογένεια που δημιούργησε με τον Μπγιόρν ήταν ο λόγος που οι ζωντανές συναυλίες των ABBA μειώνονταν όσο περνούσαν τα χρόνια. Η Ανιέτα δεν έκρυψε ποτέ την προτίμησή της στην οικογενειακή ζωή. «Περνάγαμε υπέροχα στις τουρνέ, βλέποντας από κοντά τους φαν που μας αγαπούσαν, αλλά τα παιδιά ήταν πολύ μικρά για να μένουν πολύ καιρό μακριά και από τους δύο γονείς τους», εξηγεί.

Οι συναυλίες με τα άβαταρ το φθινόπωρο του 2021 έφερε τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος και πάλι κοντά και οι προετοιμασίες για τα σόου τους οδήγησαν τελικά στο στούντιο, για την ηχογράφηση του πρώτου νέου άλμπουμ τους μετά από σχεδόν 40 χρόνια. Το εξαιρετικό «Voyage» ανέβηκε στα ευρωπαϊκά τσαρτς και πρόσφερε στο κουαρτέτο άλλη μία υποψηφιότητα στα βραβεία Γκράμι.

Η 50ή επέτειος του συγκροτήματος είναι του χρόνου. Κατά σύμπτωση, το 2024 ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision επιστρέφει στη Σουηδία. Ο Μπένι και ο Μπγιόρν έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν στο σόου – αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια ακόμα επανένωση με οποιαδήποτε άλλη μορφή; «Ποτέ δεν ξέρεις με τους ABBA, αλλά δεν τολμώ να πω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι σχεδιάζουν», λέει η Ανιέτα. «Προτιμώ να παραμείνω σιωπηλή».

