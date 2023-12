Νετανιάχου: Η Μοσάντ απέτρεψε επίθεση του Ιράν κατά Ισραηλινών στην Κύπρο

Η Μοσάντ βοήθησε την Κύπρο για την ματαίωση μιας επίθεσης με εντολή του Ιράν κατά ισραηλινών και εβραίων πολιτών στη νήσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο αριθμός παρόμοιων προσπαθειών σε όλο τον κόσμο, έχει αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ «προβληματίζεται» από την χρήση από το Ιράν των κατεχόμενων εδαφών στην Κύπρο, «τόσο για τρομοκρατικούς σκοπούς, όσο και ως επιχειρησιακής και διαμετακομιστικής περιοχής», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Last month, two Iranian operatives were arrested in Cyprus on suspicion that they were involved in collecting intelligence for the Revolutionary Guards in order to build a file of attacks against Israeli targets. The incriminating information was transmitted by the Israeli Mossad pic.twitter.com/B8kwfbXAiv

— אינטלי טיימס – إنتل تايمز – Intelli Times (@IntelliTimes) December 10, 2023