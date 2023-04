Φρίκη στην Υεμένη: Ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου 85 άνθρωποι

Ξεχασμένοι από Αλλάχ και ανθρώπους. Στην Υεμένη, την πιο φτωχή χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, στη χώρα που βιώνει έναν αιματηρό εμφύλιο και μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις που έχει δει ο πλανήτης, τουλάχιστον 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 322 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκε κόσμος που είχε συγκεντρωθεί σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην πρωτεύουσα Σανάα.

Η τραγωδία συνέβη την Τετάρτη. Την ανακοίνωσαν την Πέμπτη αξιωματούχοι της de facto κυβέρνησης των Χούτι.

«Ογδόντα πέντε άνθρωποι είναι νεκροί και πάνω από 322 τραυματίστηκαν» στο ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη συνοικία Μπαμπ ελ Γιέμεν, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας των Χούτι στη Σανάα. Τον απολογισμό επιβεβαίωσε αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών των ανταρτών.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι «γυναίκες και παιδιά», ενώ περίπου πενήντα από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε η πρώτη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να μιλά σε μέσα ενημέρωσης.

Tragic news out of Yemen during Ramadan's final days as a stampede at an aid distribution center in Sanaa has left 80 dead and 220 injured. Our hearts go out to the victims and their families, and we call for urgent action to prevent such disasters from happening again. #Yemen. pic.twitter.com/YrLTxAoFnb

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) April 19, 2023