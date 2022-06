Ετοιμοι να στείλουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία οι Αμερικανοί

Οι ΗΠΑ αναμένεται να χορηγήσουν νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 450 εκατ. δολαρίων έγινε γνωστό την Πέμπτη, λίγες ημέρες αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ανάλογο πακέτο, ύψους 1 δισ. δολαρίων, προκειμένου οι Ουκρανοί «να υποστηρίξουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις στο Ντονμπάς».

Την είδηση για την επιπλέον βοήθεια έδωσαν στο Reuters δύο αμερικανοί αξιωματούχοι. Ενας εξ αυτών, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε ότι σχετική ανακοίνωση πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα την Πέμπτη (ώρα Ουάσινγκτον).

Το τελευταίο αυτό πακέτο θα περιλαμβάνει περισσότερα πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς και τέσσερα επιπλέον Υψηλής Κινητικότητας Συστήματα Πυραύλων Πυροβολικού (HIMARS), κατά την ίδια πηγή.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο ουκρανός υπουργός Αμυνας είχε ανακοινώσει την παραλαβή άλλων συστημάτων HIMARS από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εδώ και καιρό, άλλωστε, αποστέλλουν εξοπλισμό στη βαλλόμενη χώρα.

«Ευχαριστώ τους αμερικανούς συναδέλφους μου και τον φίλο υπουργό Αμυνας Λόιντ Οστιν για αυτά τα ισχυρά εργαλεία! Το καλοκαίρι θα είναι θερμό για τους ρώσους κατακτητές. Και το τελευταίο για μερικούς απ’ αυτούς», έγραψε ο υπουργός Αμυνας της Ουκρανίας, Ολεξίι Ρέζνικοφ στο Twitter.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022