Ερντογάν – Μπιν Σαλμάν: Δύο μποξέρ που τα βρήκαν στο ρινγκ της Μέσης Ανατολής

Η βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας και οι επενδύσεις σε τομείς από την ενέργεια μέχρι την άμυνα ήταν τα βασικά θέματα συζήτησης του Ταγίπ Ερντογάν και του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, κατά την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου στην Αγκυρα, την Τετάρτη.

Οπως ανέφεραν στην κοινή τους ανακοίνωση, η Τουρκία προσκάλεσε σαουδαραβικά επενδυτικά ταμεία να επενδύσουν σε τουρκικές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι δύο χώρες δήλωσαν αποφασισμένες να ξεκινήσουν μια νέα περίοδο συνεργασίας στις διμερείς σχέσεις τους και η επίσκεψη του Μπιν Σαλμάν στην Αγκυρα, όπως και αυτή του τούρκου προέδρου στο Ριάντ, τον Απρίλιο, ήταν τα απαραίτητα βήματα για να εξομαλύνουν πλήρως τις σχέσεις τους που πέρασαν μια περίοδο κρίσης μετά την Αραβική Ανοιξη και κυρίως τη φρικτή δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, το 2018. Πριν την επίσκεψη Ερντογάν στο Ριάντ, η Τουρκία είχε κλείσει την υπόθεση Κασόγκι χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.

Η επαναπροσέγγιση Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας έγινε με από κοινού πρωτοβουλία, γράφουν οι New York Times, καθώς η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και ο τούρκος πρόεδρος, ενόψει και τον εκλογών του 2023, προσπαθεί να φέρει κεφάλαια στη χώρα.

Οι δύο χώρες «είναι δύο μποξέρ βαρέων βαρών που μπορούν να καταφέρουν πολύ δυνατά χτυπήματα ο ένας στον άλλον, αλλά κανείς δεν πρόκειται να κερδίσει με νοκάουτ», είπε ο Εμίλ Χοκάγιεμ, αναλυτής για τη Μέση Ανατολή στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών.

«Η επαναπροσέγγιση δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί από τη μία έχεις τη Σαουδική Αραβία, που ανακάμπτει γεωπολιτικά και οικονομικά και από την άλλη έχεις την Τουρκία, που βρίσκεται ακόμα στριμωγμένη στη γωνία, ιδίως οικονομικά, αλλά δεν μπορείς να την αγνοήσεις», τόνισε ο ίδιος, μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα.

Η σχέση των δύο πλευρών «δεν άλλαξε ξαφνικά σε αγάπη και φιλία για πάντα, αλλά είναι βελτιωμένη σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε πριν πέντε με 10 χρόνια», πρόσθεσε ο Χοκάγιεμ.

Πάντως, ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε σχετικά με την επίσκεψη του Μπιν Σαλμάν, απευθυνόμενος στον Ερντογάν: «Καταστρέφεις τη φήμη της Τουρκίας. Ο ηγέτης της χώρας αγκαλιάζει τον άνθρωπο που διέταξε τον φόνο» του Κασόγκι.

Την έντονη αντίδρασή της στην επίσκεψη εξέφρασε και η μνηστή του δολοφονημένου δημοσιογράφου, Χατιτζέ Τζενγκίζ, η οποία είναι από την Τουρκία, μέσω του Twitter: «H πολιτική νομιμότητα που αποκτά με τις επισκέψεις του σε διαφορετική χώρα κάθε ημέρα, δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι δολοφόνος».

About the #Saudi Crown Prince’s trip to #Turkey: His visit to our country doesn’t change the fact that he is responsible for a #murder. The political legitimacy he earns through the visits he makes to a different country every day doesn’t change the fact that he is a murderer. pic.twitter.com/SR3G0oo4WL

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) June 22, 2022