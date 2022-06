Μπάιντεν: Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια 1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Eνα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, που περιλαμβάνει επιπλέον «πυροβολικό και όπλα παράκτιας άμυνας, καθώς και πυρομαχικά για το πυροβολικό και τα προηγμένα συστήματα πυραύλων που χρειάζονται οι Ουκρανοί για να υποστηρίξουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις στο Ντονμπάς», όπου μαίνονται οι σφοδρότερες μάχες αυτή την περίοδο, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ο αμερικανός πρόεδρος πληροφόρησε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την παροχή αυτού του νέου πακέτου βοήθειας, ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.

«Επανέλαβα ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται να στηρίξουν την Ουκρανία η οποία υπερασπίζεται τη δημοκρατία της, προστατεύει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της, απέναντι στην αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας», υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

Επιπλέον, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα παράσχει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια (πόσιμο νερό, φάρμακα και τρόφιμα) στην Ουκρανία, ύψους 225 εκατ. δολαρίων. «Το θάρρος, το πείσμα και η αποφασιστικότητα του ουκρανικού λαού παραμένουν πηγή έμπνευσης για όλον τον κόσμο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

⚡️Biden announces new $1 billion worth of military aid, Milley announces HIMARS shipment.

According to U.S. General Mark Milley, the package announced on June 15 is set to include HIMARS multiple rocket launchers to be sent before the end of June.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 15, 2022