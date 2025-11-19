Ερχονται (κλιμακωτές) αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ

Εχοντας λάβει το σχετικό «πράσινο φως» από την κυβέρνηση, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ αναμένεται να υποβάλει τις επόμενες ημέρες την τελική πρότασή της για κλιμακωτή αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης, ανάλογα με την κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού ή επιχείρησης.

Η πρόταση θα κατατεθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προς έγκριση – διαδικασία που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 40 ημέρες, έτσι ώστε τα νέα αυξημένα τιμολογίων να τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2026.

Τα επιχειρήματα που επικαλείται η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς που θα λάβουν οι καταναλωτές το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, έχουν ως εξής:

1. Ο ισολογισμός εμφανίζει οριακά κέρδη –ενίοτε και ζημιές– ενώ τίθεται σε κίνδυνο το μεγάλο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

2. Το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ είναι το δεύτερο φθηνότερο στον κόσμο, με την τελευταία αύξηση να έχει γίνει πριν από 19 χρόνια. Παράλληλα, το νερό της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών πρώτων σε ποιότητα στην Ευρώπη.

3. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια θα λάβουν υπόψη τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις πρόνοιες για το κοινωνικό τιμολόγιο.

Πριν από την έγκριση των αυξήσεων των τιμολογίων του νερού, θα έχει ψηφιστεί και ο σχετικός νόμος που προβλέπει την επέκταση της ΕΥΔΑΠ εκτός από την Αττική στους νομούς Κορίνθου και Φωκίδας, με την απορρόφηση των τοπικών ΔΕΥΑ. Στον ίδιο νόμο θα προβλέπεται και η επέκταση της ΕΥΑΘ εκτός από τη Θεσσαλονίκη και στον νομό Χαλκιδικής.

Αυξήσεις και επενδύσεις

Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί 10ετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 2025-2034 περιλαμβάνει μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική (968,8 εκατ. ευρώ), έργα δικτύου ύδρευσης (755,5 εκατ. ευρώ), έργα αποχέτευσης (676,1 εκατ. ευρώ) και έργα κτιριακά, ψηφιακής διακυβέρνησης (132 εκατ. ευρώ). Το 50% του προϋπολογισμού χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

