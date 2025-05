Επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τρία από τα θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι τρεις φέρουν σοβαρά τραύματα, όπως μεταδίδεται. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει συλλάβει έναν ύποπτο και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στον σταθμό.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 18:00 τοπική ώρα την Παρασκευή, στον Κεντρικό Σταθμό του Αμβούργου. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αμβούργου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι 12 άτομα τραυματίστηκαν, ορισμένα εκ των οποίων φέρουν απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

