ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ενα καλό νέο από το μέτωπο του πληθωρισμού ήρθε την Πέμπτη (09.10) από την ΕΛΣΤΑΤ: ο ρυθμός αύξησης των τιμών σε ετήσια βάση υποχώρησε για τον μήνα Σεπτέμβριο στο 1,9%, κάτω από το ψυχολογικό όριο του 2% ύστερα από πολύ καιρό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 ο πληθωρισμός με βάση τις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ ήταν στο 2,9%, ενώ τον περασμένο Αύγουστο ήταν επίσης στο 2,9%, εμφανίζοντας τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης. Ο πληθωρισμός είχε να μετρηθεί κάτω από το όριο του 2% από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ήταν στο 1,6%, προτού ξεκινήσει μια επικίνδυνα ανοδική πορεία, που δείχνει τώρα να τελειώνει.

Ωστόσο, παρά τη συνολική επιβράδυνση, βασικές δαπάνες ενός νοικοκυριού κατέγραψαν και αυτόν τον μήνα μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 9,9% από Σεπτέμβριο 2024 σε Σεπτέμβριο 2025, οι τιμές του κρέατος κατά 8,4%, των ψαριών κατά 6,2%, ενώ εκρηκτικές είναι οι ανατιμήσεις στον καφέ (19,8%) και στη σοκολάτα (22,2%)! Το ελαιόλαδο, πάντως, που πέρυσι είχε ακριβύνει τρομακτικά, κατέγραψε μείωση αυτόν τον Σεπτέμβριο, σε ετήσια βάση, κατά 37,1%.

Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι τιμές της ενέργειας καθώς το ρεύμα συνέχισε την πτωτική του πορεία (-3,7%) και οι τιμές του φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 10,2%.

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,9% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

– 1,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.

–1,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

–5,2% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

–0,2% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

–0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

–0,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα.

– 2,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

– 1,6% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

–1,0% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

– 2,7% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

–5,9% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

– 0,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας.

