Εγραψε Ιστορία το Μαρόκο: Στα ημιτελικά του Μουντιάλ αφού απέκλεισε και την Πορτογαλία!

Κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο έχει την έκπληξή του, το αουτσάιντερ που κάνει μια πορεία αναπάντεχα καλά. Όμως το Μαρόκο; Μια αφρικανική ομάδα στα ημιτελικά, ένα βήμα από τον τελικό; Έγινε και αυτό στο Μουντιάλ του Κατάρ: το Μαρόκο, αφού απέκλεισε στη φάση των «16» την ακριβοθώρητη Ισπανία, νίκησε το Σάββατο, στον προημιτελικό και την Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος και προκρίθηκε στους «τέσσερις»!

Με τη νίκη αυτή, το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική αλλά και η πρώτη αραβική ομάδα που φτάνει στα ημιτελικά στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Η καλοδουλεμένη ομάδα του Βαλίντ Περγκαγκί βασίστηκε και πάλι στην εξαιρετική της άμυνα —σε όλο το τουρνουά έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ και αυτό από αυτογκόλ στη φάση των ομίλων.

Έτσι και τώρα. Πέτυχε ένα γκολ, με τον Γουσούφ Εν-Νεσίρι στο 42′, άφησε τους Πορτογάλους να έχουν κατοχή μπάλας 74% (!), τριπλάσιες πάσες και τριπλάσια κόρνερ, αλλά κράτησε το μηδέν.

Τον Σάντος δεν έσωσε ούτε η αλλαγή του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μπήκε προς το τέλος, έκανε ένα σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του Μαρόκου απέκρουσε με σχετική άνεση. Άλλη μία κεφαλιά του Πέπε στις καθυστερήσεις πέρασε άουτ και έτσι οι Πορτογάλοι, πρωταθλητές Ευρώπης το 2016, έμειναν εκτός τουρνουά.

🌍Morocco is the 1st ever African side to reach the semifinals of the FIFA World Cup.

🇲🇦Morocco is also the 1st ever Arab nation to reach the semifinals of the FIFA World Cup.

🔝 #FIFAWorldCup Achievement#Qatar2022|#MAR|#MARPOR pic.twitter.com/hX9rvBZXCw

