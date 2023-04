Εφθασαν στην Ουκρανία τα πρώτα Patriot -ανακούφιση στο Κίεβο

Τα αμερικανικής κατασκευής αντιπυραυλικά συστήματα Patriot έφθασαν στην Ουκρανία την Τετάρτη 19 Απριλίου όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση Ζελένσκι. Πρόκειται για το τελευταίο αμυντικό απόκτημα τηου Κιέβου, το οποίο εξάλλου ήταν και διακαής πόθος του. Οι αποστολείς των Patriot είναι οι ΗΠΑ βέβαια, αλλά και οι Γερμανία-Ολλανδία.

Το Patriot είναι εξελιγμένο σύστημα, σχεδιασμένο να έχει την ικανότητα κατάρριψης αεροπλάνων και πυραύλων. Με αυτό οι ουκρανικές δυνάμεις θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές αεροπορικές ή πυραυλικές επιθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν επανειλημμένως τις ουκρανικές υποδομές και το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.

Οι Ουκρανοί πανηγύρισαν την άφιξη των Patriot. «Ηταν το όνειρό μας!» έγραψε στα σόσιαλ μίντια ο υπουργός Αμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ. «Σήμερα ο όμορφος ουρανός της Ουκρανίας γίνεται πιο ασφαλής επειδή τα συστήματα αεράμυνας Patriot έχουν φτάσει στην Ουκρανία!»

“Patriots” for patriots

Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023