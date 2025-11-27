Δικηγόρος ο «έμπορος» με τους πίνακες του Παρθένη – Πώς έπιασαν τους πλαστογράφους

Οι δύο συλληφθέντες για τους πλαστούς πίνακες του Κωνσταντίνου Παρθενη, του Αλέκου Φασιανού και άλλων διεθνούς φήμης ζωγράφων, φαίνεται -όπως προκύπτει από τη συνεχιζόμενη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ- πως συνδέονται με τα μέλη κυκλώματος που τον περασμένο Ιούνιο επιχείρησαν να πουλήσουν πλαστό πίνακα του Πικάσο έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ως «αγοραστές», τότε, είχαν εμφανιστεί αστνομικοί και η «αγορά» έκλεισε με… τη σύλληψη 13 μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Στην περίπτωση των δύο ελλήνων εμπόρων πλαστών έργων τέχνης, 42 και 57 ετών αντίστοιχα, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από την καταγγελία επιχειρηματία στο Τμήμα Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Οπως είπε, είχε δώσει 300.000 ευρώ στον 57χρονο -δικηγόρο στο επάγγελμα- για ράβδους χρυσού. Με τη διαφορά όμως ότι κατά την παράδοσή τους αποδείχθηκαν (και αυτές) ψεύτικες.

Προκειμένου να τον κατευνάσουν για την πρώτη αυτή απόπειρα εξαπάτησής του, του υποσχέθηκαν πληρωμή με… σπάνιους πίνακες ζωγραφικής, οι οποιο όμως και πάλι διαπιστώθηκε πώς ήταν προιόν πλαστογραφίας.

Κατά την επιχείρηση της Αστυνομίας και από την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή των δύο «εμπόρων» βρέθηκαν πάνω από 480 πίνακες ζωγραφικής -στην πλειονότητά τους πλαστοί – ανάμεσά τους (υποτιθέμενα) έργα των Παρθένη και Φασιανού και άλλων διεθνούς φήμης καλλιτεχνών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News