Διευθύντρια Λούβρου: «Πληγή» η κλοπή – Είναι φανερό ότι αποτύχαμε

Την εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος μέσα στο Λούβρο ζήτησε η διευθύντριά του, Λοράνς ντε Καρ, κατά την κατάθεσή της στη γαλλική Γερουσία, μετά την θεαματική ληστεία στην οποία εκπλάπησαν ιστορικά κοσμήματα μεγάλης αξίας, τόσο χρηματικής όσο και ιστορικής.

«Θα ήθελα να ζητήσω από το υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει εάν η εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος εντός του μουσείου θα ήταν εφικτή», δήλωσε η διευθύντρια του Λούβρου ενώπιον της επιτροπής πολιτισμού της Γερουσίας στην πρώτη της δημόσια δήλωση μετά την κλοπή της Κυριακής, η οποία προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση για την προστασία των έργων του Λούβρου.

Ανάμεσα στα άλλα μέτρα ασφαλείας που εξετάζονται «βραχυπρόθεσμα», η Λοράνς ντε Καρ επικαλέστηκε «την ασφάλεια των χωρών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το Λούβρο, κυρίως του οδοστρώματος». «Σκέφτομαι, για παράδειγμα, μηχανήματα που ορίζουν αποστάσεις», ώστε να εμποδίζεται «η στάθμευση των οχημάτων» δίπλα στο μουσείο, εξήγησε.

Υποστήριξε ότι όλοι οι συναγερμοί του Μουσείου λειτουργούν, ενώ προσέθεσε ότι «οι βιντεοκάμερες (παρακολούθησης) λειτούργησαν στο εσωτερικό» αλλά σημείωσε ότι εδώ βρίσκεται και το «αδύναμο σημείο» του Λούβρου καθώς «δεν εντοπίσαμε αρκετά νωρίτερα ότι είχαν φθάσει οι κλέφτες. Οι αδυναμίες στην προστασία μας περιμετρικά είναι γνωστές και καθορισμένες».

Το σύστημα βιντεοπαρακολούθησης των εξωτερικών χώρων του Λούβρου είναι «πολύ ανεπαρκές» και δεν κάλυπτε το μπαλκόνι μέσα από το οποίο εισέβαλαν οι δράστες της ληστείας, δήλωσε η Καρ

«Υπάρχουν κάποιες κάμερες περιμετρικά αλλά είναι απαρχαιωμένες, ο εξοπλισμός είναι πολύ ανεπαρκής, δεν καλύπτει όλες τις προσόψεις του Λούβρου, και δυστυχώς την πλευρά της αίθουσας Απόλλων” όπου έγινε η κλοπή, η μόνη κάμερα είναι τοποθετημένη προς τα δυτικά, συνεπώς δεν κάλυπτε το μπαλκόνι από το οποίο έγινε η διάρρηξη», παραδέχθηκε η Καρ, για να σημειώσει, όμως, ότι το μελλοντικό σχέδιο ασφάλειας θα είναι άρτιο.

Χαρακτήρισε ως «μεγάλο τραύμα« την κλοπή, καθώς «αυτή η κλοπή τραυματίζει το μουσείο μας στην πιο βαθιά αποστολή του, δεν τίθεται καθόλου θέμα για μένα να αποφύγω ή να υιοθετήσω μια θέση άρνησης. Παρά τις προσπάθειές μας, παρόλη τη σκληρή δουλειά μας καθημερινά, αποτύχαμε. Δεν θέλω να αφήσω να πιστέψει κάποιος ότι αυτή η κλοπή ήταν μοιραίο να γίνει».

«Δεν έχω σταματήσει από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου τον Σεπτέμβριο του 2021 να εφιστώ την προσοχή της εποπτικής μας αρχής, της εθνικής αντιπροσωπείας και των μέσων ενημέρωσης στην κατάσταση υποβάθμισης και γενικής απαξίωσης του Λούβρου, των κτιρίων του και των δομών του», σημείωσε.

Υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο ασφαλείας του μουσείου, ή στο «κατευθυντήριο σχήμα εξοπλισμών ασφαλείας», συγκεκριμένα με τον διπλασιασμό του «αριθμού καμερών στα 370 στρέμματα στα οποία εκτείνεται το Λούβρο και του περιβάλλοντος του μουσείου» και με τον εκσυγχρονισμό του «συστήματος βιντεοεπιτήρησης και εντοπισμού εισβολών».

Η διευθύντρια του μουσείου διαβεβαίωσε τα μέλη της Γερουσίας ότι δεν υπήρξε «καθυστέρηση» στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου. «Διαφωνώ με τα στοιχεία που περιέχονται στην προκαταρκτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

