Παρίσι: Ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – «Θα παραμείνει κλειστό»

Οχι, δεν πρόκειται για κάποιο σενάριο γαλλικής ταινίας μυστηρίου. Το Μουσείο του Λούβρου έγινε την Κυριακή στόχος ληστών οι οποίοι μάλιστα κατάφεραν να φύγουν από αυτό με κλοπιμαία ανυπολόγιστης αξίας.

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασίντα Ντατί ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ότι το φημισμένο μουσείο θα παραμείνει κλειστό εξαιτίας ληστείας που σημειώθηκε στους χώρους του.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Οπως αναφέρει στην ανάρτησή της στο X, η ληστεία έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής, κατά το άνοιγμα του μουσείου, χωρίς να υπάρχουν τραυματίες, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών.

Από την πλευρά του, το μουσείο της γαλλικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε πως θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Τι έκλεψαν οι δράστες

Οπως αναφέρει η Le Parisien, στη ληστεία συμμετείχαν τρεις δράστες που φορούσαν κουκούλες. Αφού λοιπόν μπήκαν στο κτίριο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, χρησιμοποίησαν ασανσέρ υπηρεσίας και απέκτησαν πρόσβαση στο δωμάτιο-στόχο.

Οι δράστες, φέρονται να έφτασαν έξω από το Λούβρο με μοτοσικλέτα και να χρησιμοποίησαν κινητό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα που ήθελαν. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα.

Συγκεκριμένα, δύο από τους ληστές εισέβαλαν στο κτίριο σπάζοντας τα τζάμια των παραθύρων και ένας περίμενε έξω από αυτό.

Από εκεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έκλεψαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: ένα κολιέ, μία τιάρα, μία καρφίτσα κ.α.

Σύμφωνα με πηγή μέσα στο Λούβρο που επικαλείται η Le Parisien, το περίφημο Régent -το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής άνω των 140 καρατιών -δεν εκλάπη.

Το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν αλλοδαποί.

